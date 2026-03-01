مقتل خامنئي في هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران والضربات مستمرة

دبي/القدس/واشنطن أول مارس آذار (رويترز) – قالت إسرائيل إنها شنت موجة جديدة من الضربات على إيران اليوم الأحد، في الوقت الذي يواجه فيه الإيرانيون حالة من الضبابية بعد مقتل الزعيم الأعلى علي خامنئي في هجمات أمريكية وإسرائيلية تنذر بزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وبعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل أن غارة جوية أسفرت عن مقتل خامنئي في إطار سلسلة من أعنف الهجمات على إيران منذ عقود، أكدت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وفاة الزعيم البالغ من العمر 86 عاما أمس السبت.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الغارات الجوية على أهداف إيرانية تهدف إلى إنهاء تهديد إيران الذي استمر لعقود وضمان عدم قدرتها على تطوير سلاح نووي، في محاولة لتبرير مغامرة محفوفة بالمخاطر تبدو متناقضة مع معارضته المعلنة لتدخل الولايات المتحدة في النزاعات المعقدة في الخارج.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غاراته صباح اليوم الأحد استهدفت أنظمة الصواريخ الباليستية والدفاع الجوي الإيرانية. وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه تم سماع دوي انفجار في طهران صباح اليوم الأحد.

أطلقت إيران أمس السبت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة ردا على الهجمات الأولية، مستهدفة القوات الأمريكية في المنطقة ومدنا في إسرائيل ودول عربية حليفة لواشنطن، مما أدى إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنه لم تقع أي وفيات أو إصابات بين الأمريكيين، لكن الضربات أثارت مخاوف من مخاطر جديدة على الأمريكيين. وقال مسؤول مخابرات أمريكي رفيع المستوى لرويترز إنه في حين أن أكبر تهديد ناجم عن الهجوم هو ضد أفراد الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، فإن الهجمات الإلكترونية يمكن أن تستهدف أيضا البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة.

وتعرض مطار دبي الدولي وفندق برج العرب الشهير لأضرار وأصيب أربعة أشخاص. وقالت مطارات أبوظبي في منشور على إكس إن واقعة في مطار زايد الدولي في العاصمة الإماراتية أسفرت عن مقتل مواطن آسيوي وإصابة سبعة آخرين. وحذفت المنشور في وقت لاحق.

وأنذرت طهران أمس السبت بإغلاق مضيق هرمز، الممر الضيق الذي يمر عبره حوالي خمس استهلاك النفط العالمي، مما زاد التوقعات بارتفاع حاد في أسعار النفط.

وفي بيان صدر في وقت مبكر من اليوم الأحد، قال الحرس الثوري الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية سترد قريبا مرة أخرى بأكبر عملية هجومية لها على الإطلاق على القواعد الأمريكية وإسرائيل.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي أمس السبت إن مئات المدنيين قتلوا وجرحوا في الغارات الأمريكية والإسرائيلية. ووصف إيرواني الهجمات الإيرانية ردا على ذلك بأنها دفاع عن النفس، قائلا إن قواعد القوات المعادية هي أهداف عسكرية مشروعة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية، للمجلس إنه يأسف بشدة لضياع فرصة الدبلوماسية.

*مقتل الزعيم الأعلى

قال شهود إن بعض الإيرانيين نزلوا إلى الشوارع في طهران ومدينة كرج المجاورة ومدينة أصفهان في وسط البلاد للاحتفال بعد انتشار أنباء عن مقتل خامنئي. وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لم تتمكن رويترز من التحقق منها حتى الآن، احتفالات في أماكن أخرى.

وقال مصدران أمريكيان ومسؤول أمريكي مطلع إن إسرائيل والولايات المتحدة حددتا توقيت الهجمات لتتزامن مع اجتماع خامنئي وكبار مساعديه.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إن خامنئي كان يعمل في مكتبه عندما وقع الهجوم صباح أمس السبت. كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن ابنته وحفيدته وزوجة ابنه وزوج ابنته قُتلوا أيضا.

وأصدر الحرس الثوري بيانا نعى فيه فقدان “زعيم عظيم”. ووصفه ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه “أحد أكثر الأشخاص شرا في التاريخ”.

ودعا ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإيرانيين إلى الانتفاض والإطاحة بحكومتهم في أعقاب الهجمات التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن سبعة قادة عسكريين كبار، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وقال خبراء إن مقتل خامنئي وقادة إيرانيين آخرين سيشكل ضربة كبيرة للبلاد، لكنه لن يعني بالضرورة نهاية الحكم الديني الراسخ في إيران أو نفوذ الحرس الثوري على الشعب.

* فشل المفاوضات

أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدى العامين الماضيين إلى مقتل بعض كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين وإضعاف العديد من الجماعات المتحالفة مع طهران في أنحاء الشرق الأوسط بشدة.

وبعد أن قصفت إسرائيل إيران في حرب جوية استمرت 12 يوما في يونيو حزيران، انضمت إليها واشنطن، حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من أنهما ستضربان مرة أخرى إذا مضت إيران قدما في برنامجها النووي وبرنامج الصاروخية الباليستية.

وخلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس السبت، انتقد مبعوثا روسيا والصين الولايات المتحدة وإسرائيل لشنهما الضربات بينما كانت طهران تتفاوض مع واشنطن. وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن إيران “طُعنت في الظهر” واعترض على ادعاء الولايات المتحدة بأن منع إيران من حيازة سلاح نووي يبرر الهجمات.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار أمس السبت إن أحدث جولة من المحادثات أظهرت أن إيران غير مستعدة للتخلي عن قدرتها على تخصيب اليورانيوم، الذي قال الإيرانيون إنهم يريدونه من أجل الطاقة النووية، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إنه سيمكن البلاد من صنع قنبلة نووية.

