مقتل خمسة أشخاص في قصف أوكراني على بيلغورود الروسية (حاكم المنطقة)

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قُتل خمسة أشخاص في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود الروسية خلال الليل، وفق ما أعلن الأحد حاكم المنطقة المحاذية لكورسك حيث تنفّذ أوكرانيا هجوما منذ أسبوعين.

وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف “كانت ليلة صعبة في كامل المنطقة. تعرّضت منطقة راكيتيانسكي للقصف. وقع الأسوأ: قُتل خمسة مدنيين”.

وأشار إلى إصابة 12 شخصا بجروح ستة منهم “حالاتهم خطيرة” بينهم مراهقة تبلغ من العمر 16 عاما نُقلت إلى قسم العناية المركزة.

تتعرّض منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا لقصف متكرر وكانت هدفا لعدة محاولات توغّل نفّذتها القوات الأوكرانية.

وأما منطقة كورسك المجاورة، فتشهد عملية عسكرية غير مسبوقة في حجمها منذ السادس من آب/اغسطس تنفّذها القوات الأوكرانية التي سيطرت على عشرات البلدات.

وذكر حاكم كورسك أليكسي سميرنوف بأنه تم إسقاط أربعة صواريخ أوكرانية ليل السبت.

ومنذ بدء الهجوم الأوكراني على المنطقة الحدودية، فرّ أكثر من 130 ألف شخص من المعارك. وقتل 31 مدنيا على الأقل فيما أصيب 143 بجروح، بحسب السلطات.

بور/لين/كام