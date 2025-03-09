مقتل خمسة أشخاص وجرح 13 في هجومين بجنوب تايلاند (الشرطة)

afp_tickers

2دقائق

قُتل خمسة أشخاص وأصيب أكثر من عشرة في هجومين في جنوب تايلاند المضطرب حسبما أعلنت الشرطة الأحد.

وتشهد محافظات بأقصى جنوب تايلاند نزاعا منذ 2004 أودى بأكثر من 7000 شخص، فيما يقاتل متمردون في المنطقة ذات الغالبية المسلمة من أجل توسيع الحكم الذاتي.

وقالت شرطة المحافظة إن مجموعة تضم أكثر من 10 مهاجمين أطلقت النار أمام مبنى حكومي في بلدة سونغاي كولوك على الحدود بين ماليزيا وتايلاند، حوالي الساعة 7,00 مساء السبت (12,00 ت غ).

وألقى المهاجمون متفجرات وفجروا قنابل في هجوم قضى فيه اثنان من متطوعي الدفاع المكلفين حراسة المبنى، وجُرح 12 آخرين بينهم 4 مدنيين، على ما قالت شرطة محافظة ناراثيوات.

في هجوم منفصل في محافظة باتاني المجاورة مساء السبت، أودت قنبلة انفجرت على جانب الطريق بثلاثة أشخاص هما مساعدان محليان في القرية وعنصر حراسة للمنطقة.

وقالت الشرطة المحلية إن شخصا أصيب أيضا بجروح في الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 11 مساء (16,00 ت غ) في محافظة سايبوري.

يتميز جنوب تايلاند ثقافيا عن بقية هذا البلد الذي تقطنه أغلبية بوذية سيطرت على المنطقة منذ أكثر من قرن.

وتخضع المنطقة لحراسة أمنية مشددة من قوات الأمن التايلاندية.

وقالت رئيسة الوزراء التايلاندية بايثونغتارن شيناواترا للصحافيين الأحد إنه “سيكون من الضروري بالتأكيد زيادة” عديد قوات الأمن في الجنوب التي تعمل في مناوبات ليلية بسبب الهجمات.

تب/غد/ود