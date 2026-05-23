مقتل خمسة شرطيين في غارة إسرائيلية على شمال غزة

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت الشرطة في غزة التي تديرها حركة حماس السبت مقتل خمسة من ضباطها وعناصرها في غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت موقعا أمنيا في شمال القطاع الفلسطيني. 

وقالت الشرطة في بيان “استشهد خمسة من ضباط وعناصر الشرطة وأصيب عدد أخر بجروح مختلفة جراء قيام طائرات الاحتلال بقصف موقع للشرطة في منطقة التوام” في منطقة السودانية في شمال القطاع. 

وأكد مستشفى الشفاء وصول جثث القتلى الخمسة، مشيرا إلى أنها كانت “متفحمة وممزقة نتيجة للإصابات المباشرة”. وأوضح أن أحد المصابين على الأقل في “حالة خطيرة”.

وذكر شاهد عيان لفرانس برس أن الغارة الإسرائيلية استهدفت “موقع الشرطة المكون من خيمة للضباط والعناصر وبجانبها حاجز تفتيش أمني للشرطة”.  

وقال مصدر أمني في غزة لفرانس برس إن “الاحتلال يواصل الخروقات والانتهاكات لاتفاق وقف النار، كل الأدلة تؤكد  أن الاحتلال يستهدف جهاز الشرطة المدنية بشكل ممنهج لنشر الفوضى وفق خطة تسعى إلى انهيار الوضع الأمني”.

وأضاف “الاحتلال يهدف إلى تفكيك البنية الإدارية والمدنية، الشرطة هي الجهة التي تنظم الحياة المدنية، وتحمي المؤسسات، وتدير شؤون المدنيين، ولكن رغم هذه الجرائم الشرطة تواصل واجبها وعملها لمحاربة الفوضى وحفظ النظام والقانون”. 

ع ز/ح س 

