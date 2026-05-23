مقتل خمسة شرطيين وفتى في غارة إسرائيلية على شمال غزة

قُتل خمسة شرطيين وفتى في غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت السبت شمال قطاع غزة، وفق ما أعلن الدفاع المدني والشرطة التي تديرها حركة حماس.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل وكالة فرانس برس عن “وصول 6 شهداء 5 منهم من الشرطة وآخر طفل وعدد من المصابين، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا للشرطة”.

وأكد مستشفى الشفاء وصول ست جثث، إحداها لفتى من مواليد العام 2011.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس ما لا يقل عن ثلاث جثث مكفّنة.

وقالت الشرطة في بيان “استشهد خمسة من ضباط وعناصر الشرطة وأصيب عدد أخر بجروح مختلفة جراء قيام طائرات الاحتلال بقصف موقع للشرطة في منطقة التوام” في منطقة السودانية في شمال القطاع.

وذكر شاهد عيان لفرانس برس أن الغارة الإسرائيلية استهدفت “موقع الشرطة المكون من خيمة للضباط والعناصر وبجانبها حاجز تفتيش أمني للشرطة”.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة حركة حماس إنه بالاستهداف الأخير “يرتفع عدد شهداء الشرطة إلى 42 شهيدا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار” في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وصرّح مصدر أمني في غزة لفرانس برس بأن “الاحتلال يواصل الخروقات والانتهاكات لاتفاق وقف النار، كل الأدلة تؤكد أن الاحتلال يستهدف جهاز الشرطة المدنية بشكل ممنهج لنشر الفوضى وفق خطة تسعى إلى انهيار الوضع الأمني”.

وأضاف “الاحتلال يهدف إلى تفكيك البنية الإدارية والمدنية، الشرطة هي الجهة التي تنظم الحياة المدنية، وتحمي المؤسسات، وتدير شؤون المدنيين، ولكن رغم هذه الجرائم الشرطة تواصل واجبها وعملها لمحاربة الفوضى وحفظ النظام والقانون”.

