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مقتل خمسة فلسطينيين بينهم طفلة بنيران وغارة إسرائيلية في قطاع غزة

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أعلن الدفاع المدني ومستشفى في قطاع غزة الأحد مقتل خمسة فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين في غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيّرة وإطلاق نار. 

وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بخرق اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل “4 شهداء وعدد من الإصابات  جراء قصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت ورشة حدادة في حارة الريس بحي الصبرة جنوب مدينة غزة”.

وأكد مستشفى الشفاء في غزة “وصول 4 شهداء جراء القصف الاسرائيلي الذي استهدف حارة الريس بحي الصبرة جنوب مدينة غزة”. 

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الغارة وقال إنها استهدفت “بنية تحتية إرهابية”، بدون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. 

وفي مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، أكد الدفاع المدني “استشهاد طفلة جراء إطلاق نار من رشاش آلي لقوات الاحتلال”. 

وأورد مستشفى شهداء الأقصى إن الطفلة هي تالا جمعة أبو مطر. 

وبحسب وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، قُتل 1098 فلسطينيا منذ سريان الهدنة.

وخلال الفترة ذاتها، أعلنت إسرائيل مقتل خمسة جنود ومتعاقد واحد يعمل لصالح وزارة الدفاع.

وتحول القيود المفروضة على وسائل الإعلام، ومحدودية الوصول إلى قطاع غزة، دون تمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من أعداد الضحايا أو تغطية أعمال العنف بحرية.

بور-ها/ب ق

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