مقتل خمسة فلسطينيين في عمليتين للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية (السلطة الفلسطينية)

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قُتل خمسة فلسطينيين في عمليتين نفّذهما الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، بحسب ما أفادت السلطة الفلسطينية.

وسقط ثلاثة قتلى خلال عملية عسكرية إسرائيلية في بلدة قباطية قرب جنين في شمال الضفة.

وفي جنين، قتل شخصان آخران في عملية إسرائيلية، وفق وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر، كما جرح تسعة آخرون بالرصاص وبنيران مسيّرة إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي والشرطة والأمن الداخلي في بيان مشترك إن قوة من وحدة المستعربين “دخلت الى بلدة قباطية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين، وخلال العملية أطلق مسلحون النار على قواتنا من المبنى الذي كان يختبئ فيه المطلوب”.

وأضاف البيان أنه خلال العملية “تم القضاء على المطلوب مع اثنين من المسلحين، وعثر بحوزتهم على ثلاث بنادق من نوع ام-16 ومعدات عسكرية إضافية، ودمرنا معملين للمتفجرات”.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ القتلى الثلاثة هم رائد حنايشة ( 24 عاما) وأنور سباعنة (25 عاما) وسليمان طزازعة (32 عاما).

وأفاد صحافيون من فرانس برس أن جرافات تابعة للجيش دمرت منشأة زراعية ومنزلا، فيما ظهرت في الصور سيارة منقلبة وأخرى مزّقها الرصاص.

وقال جمال حنايشة وهو قريب أحد الضحايا لفرانس برس إن “حوالي عشرين مركبة إسرائيلية وصلت وحاصرت الرجال (الثلاثة) وقتلتهم… أخذوهم بعيدا، ودمروا المنزل ومن كان بداخله، ثم غادروا”.

وقال محافظ المدينة كمال ابو الرب “أُبلغنا رسميا من قبل الارتباط العسكري عن ثلاثة شهداء، وهم محتجزون الآن لدى الجيش الاسرائيلي”.

وأضاف أنّ الجيش حاصر الشبان الثلاثة في بيت من الصفيح في بلدة قباطية، ووقعت اشتباكات مسلحة.

وتابع أن القوات الاسرائيلية “منعت الهلال الاحمر من الوصول الى المصابين، في الوقت ذاته كانت جرافات الاحتلال تجرف الطرقات في مدينة جنين ومخيمها”.

وذكر الهلال الاحمر الفلسطيني أن شابا رابعا أصيب بطلق ناري في الخاصرة خلال العملية، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

ولم يكن المصاب من ضمن المحاصرين، بحسب محافظ المدينة الذي قال إن “قوات الاحتلال أطلقت النار في كافة الاتجاهات والشاب المصاب كان من ضمن المارة”.

وأعلن الهلال الأحمر لاحقا أن طواقمه تعاملت مع تسعة جرحى منذ بداية اقتحام الجيش الاسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، بينها 5 إصابات بالرصاص الحي وأربع بشظايا الرصاص الحي وقنابل أطلقت من طائرة مسيرة”.

وأضاف الهلال الاحمر أن “قوات الاحتلال اعتدت على طواقمنا وصادرت هواتفهم وتحتجز طاقم اسعاف وتطلق عليهم الغاز المسيل للدموع في جنين”.

وقال لاحقا إن “قوات الاحتلال تستخدم طاقمنا كدرع بشري عقب احتجازهم داخل منزل في حارة الشرقية في جنين… واقتحام المنزل”.

وينفذ الجيش الاسرائيلي عمليات عسكرية متكررة شمال الضفة الغربية، بدعوى تعقب “خلايا ارهابية” يتهمها بالتخطيط لشن هجمات.

وارتفعت وتيرة هذه العمليات عقب الهجوم الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ قُتل ما لا يقل 770 فلسطينيا بنيران الجيش الاسرائيلي أو المستوطنين، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين قُتل 24 إسرائيليا في هجمات نفذها فلسطينيون.

ح ع/ماب-ها/ص ك-ود/بم