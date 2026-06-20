مقتل خمسة فلسطينيين في غارتين جويتين اسرائيليتين في غزة (مصادر محلية)

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قتل خمسة فلسطينيين بينهم أربعة أفراد من عائلة واحدة في غارتين شنهما السبت سلاح الجو الإسرائيلي في قطاع غزة، على ما قال الدفاع المدني ومصادر طبية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “نُقل 4 شهداء و12 إصابة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم (السبت) شقة سكنية في حي الصبرة” في جنوب وسط مدينة غزة.

وأشار إلى أن القتلى الأربعة هم رجل وزوجته وطلفتاهما.

وأدت الغارة الجوية إلى تدمير الشقة، كما ألحقت أضرارا جسيمة في المبنى المكون من طبقات عدة وعدد من الشقق السكنية المجاورة.

وأكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء وصول القتلى الأربعة والمصابين، موضحا أن “أحد المصابين في حالة خطيرة، ويحتاج لعملية جراحية لإذالة شظايا في أنحاء الجسم” .

وأفاد مستشفى الشفاء أيضا بتلقيه جثة شخص آخر “جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين في حي عباد الرحمن” في شمال غرب مدينة غزة، لافتا إلى استقباله أربعة جرحى أيضا جراء الغارة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي فورا على أسئلة وكالة فرانس برس بشأن الحادثتين.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قُتل أكثر من 1000 فلسطيني في قطاع غزة بحسب وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس وتعدّ الأمم المتحدة أرقامها موثوقا بها.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل خمسة من جنوده في القطاع الفقير والمدمر منذ إعلان الهدنة.

ع ز/جك