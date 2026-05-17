مقتل خمسة فلسطينيين في غزة بنيران الجيش الإسرائيلي (الدفاع المدني)

afp_tickers

2دقائق

أفاد الدفاع المدني في غزة الأحد بمقتل خمسة أشخاص بنيران الجيش الإسرائيلي الذي يواصل هجماته في القطاع الفلسطيني رغم اتفاق الهدنة.

ويشهد القطاع ضربات إسرائيلية يومية، فيما يتبادل كل من الجيش وحماس الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف النار المبرم في بداية تشرين الأول/أكتوبر.

وقال الدفاع المدني إنه “تم نقل خمسة شهداء إلى المستشفيات نتيجة للغارات الإسرائيلية حتى الآن” في غزة.

وأوضح أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة في دير البلح (وسط)، بينما قضى آخر في غارة في منطقة مواصي خان يونس (جنوب)، وسقط الخامس بنيران إسرائيلية في مدينة غزة (شمال).

وأكدت مستشفيات في غزة استقبال جثث الضحايا.

من جهته، لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق فوري.

أدى اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر،إلى توقف القتال بشكل كبير بعد عامين من الحرب التي بدأت بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

لكن الاتفاق لم يضع حدا نهائيا للعنف، فقد قُتل ما لا يقل عن 871 فلسطينيا منذ بدء الهدنة، وفق وزارة الصحة في غزة التي تعمل تحت سلطة حماس وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

وخلال الفترة نفسها، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من جنوده في غزة.

وإضافة الى الضربات وإطلاق النار، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا الأسبوع إن قواته تسيطر على 60% من غزة، في ما يُظهر أنها وسّعت من نطاق سيطرتها داخل القطاع إلى أبعد مما نصّ عليه الاتفاق.

بور-جد/ح س/كام