مقتل رئيس بلدية النبطية و5 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

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بيروت (رويترز) – قال مصدران أمنيان لرويترز يوم الأربعاء إن رئيس بلدية مدينة النبطية جنوب لبنان وخمسة أشخاص آخرين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة النبطية وفكك ما أسماه “بنية تحتية تحت الأرض”.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان في وقت سابق يوم‭ ‬الأربعاء إن خمسة أشخاص قُتلوا في الغارة التي استهدفت مبنى بلدية المدينة. وأضافت الوزارة أن جهود رفع الحطام لا تزال جارية.