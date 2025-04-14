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مقتل سبعة أشخاص في غارات أميركية على محافظة صنعاء (الحوثيون)

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أعلن الحوثيون الإثنين ارتفاع عدد ضحايا ضربات نُسبت إلى الولايات المتحدة على محافظة صنعاء ليل الأحد، إلى سبعة قتلى و29 جريحا.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة للمتمردين عن وزارة الصحة “ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأميركي على مصنع السواري للسيراميك بمنطقة متنة مديرية بني مطر في محافظة صنعاء” إلى سبعة قتلى.

وأكد بيان وزارة الصحة التابعة للحوثيين أن بين الجرحى خمسة أطفال وامرأة، مضيفا أن “الضحايا هم من العاملين بالمصنع والمنازل والمزرعة المجاورة له”.

وبثت قناة “المسيرة” التابعة للمتمردين اليمنيين ليل الأحد الإثنين مقاطع تظهر النيران مشتعلة في مبنى مُدمّر، فيما تحاول سيارات الإطفاء الدخول للمكان حيث تناثرت بقع الدم على الأرض قرب سيارات محطمة تماما.

وأفاد الإعلام التابع للحوثيين بوقوع غارات ليل الأحد على مصنع في مديرية بني مطر غرب العاصمة اليمنية صنعاء التي استولى عليها الحوثيون في العام 2014.

كذلك، نقل إعلام المتمردين وقوع ضربات نسبها إلى الولايات المتحدة ليل السبت إلى الأحد على مناطق متفرقة من اليمن، بما فيها صعدة معقل الحوثيين في شمال البلاد.

ومنذ 15 آذار/مارس، تشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية.

وفي ذلك اليوم، أعلنت واشنطن تنفيذها غارات عدة على اليمن قالت إنها أودت بمسؤولين حوثيين كبار.

ومذاك، يعلن الحوثيون بانتظام تعرض المناطق الخاضعة لسيطرتهم لهجمات أميركية أسفرت عن مقتل العشرات، ويقولون إنهم ردوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، يشنّ الحوثيون، في خطوة أدرجوها ضمن إسنادهم الحركة الفلسطينية، عشرات الهجمات الصاروخية ضد الدولة العبرية وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين المدعومين من إيران بالقضاء عليهم، محذّرا طهران من مواصلة دعمهم.

بور-م ل/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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