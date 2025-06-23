مقتل سبعة أشخاص في هجوم روسي ضخم على كييف ومحيطها

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قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وأُصيب حوالى عشرين آخرين بجروح في “عمليات قصف ضخمة” استهدف كييف والمنطقة المحيطة بها خلال الليل، حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية والرئيس فولوديمير زيلينسكي الإثنين، وذلك بعدما توعدت أوكرانيا بتكثيف ضرباتها على روسيا.

وقال زيلينسكي إنّ روسيا أطلقت 352 مسيّرة و16 صاروخا على بلاده، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص في العاصمة كييف ومحيطها.

وأضاف في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي “في المجموع، أُطلقت 352 مسيّرة، من بينها 159 مسيّرة (إيرانية الصنع) من طراز شاهد خلال الليل فقط، إضافة إلى 16 صاورخا. وتشير التقارير الأولية إلى استخدام أسلحة بالستية من كوريا الشمالية أيضا”.

وفي وقت سابق، أفاد وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 21 آخرين بجروح في “قصف صاروخي كثيف وبطائرات من دون طيار” استهدف العاصمة والمناطق المحيطة بها ليلا. وأدان الهجمات التي شنّتها القوات الروسية على “مناطق سكنية ومستشفيات ومرافق رياضية… من دون مراعاة مفهوم البنية التحتية المدنية”.

وأضاف الوزير الأوكراني في رسالة عبر تطبيق تلغرام، أنّه في منطقة شيفشكيفسكي في غرب العاصمة “دمر جزء كامل من مبنى سكني من عدة طبقات. سجل حتى الآن أربعة قتلى، وقام المسعفون بمساعدة عشرة جرحى”.

وأشار إلى أنّه في هذا الموقع وحده، “لقي أربعة أشخاص حتفهم حتى الآن. وساعد عناصر الإنقاذ عشرة جرحى”، لكنّه حذّر من احتمال وجود المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

وأضاف أنّ شخصا آخر قُتل في ضربات على مدينة بيلا تسيركيفا الواقعة جنوب كييف، أسفرت عن إصابة حوالى عشرة آخرين بجروح.

وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو، عن إصابة العديد من الأشخاص بالقرب من مخرج مترو حيث كان الناس يحتمون في منطقة سفياتوشينسكي في غرب العاصمة.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة هدير طائرات بدون طيار وسلسلة من الانفجارات.

وفي ملجأ في قبو مبنى سكني في وسط كييف، شاهد الصحافيون حوالى عشرة أشخاص ينتظرون انتهاء الهجوم، حالسين على كراسٍ أو مقاعد، ومعظمهم يتصفّحون هواتفهم بحثا عن معلومات. كما شاهدوا امرأة وطفلها نائمين على أسرّة قابلة للطي أُحضرت مسبقا إلى الملجأ.

– “إجراءات وقائية” –

وفي أعقاب الهجوم الذي وقع في منطقة ديسنيانسكي، “ظهرت حفرة في فناء مبنى سكني”، وفقا لتكاتشينكو.

وتتعرّض المدن الأوكرانية لضربات روسية كل ليلة، في وقت وصلت المحادثات لوقف إطلاق النار إلى طريق مسدود.

وقُتل 28 شخصا على الأقل وأُصيب أكثر من 130 آخرين في كييف ليل 16-17 حزيران/يونيو، في هجوم روسي بأكثر من 440 طائرة بدون طيار و32 صاروخا، وفقا للسلطات الأوكرانية.

وفي منطقة روستوف في جنوب روسيا، تسبّب هجوم بمسيّرات أوكرانية الإثنين في “اندلاع حريق في شركة صناعية في منطقة كامينسكي”، حسبما أفاد حاكم المنطقة يوري سليوسار عبر تلغرام.

وقال رئيس أركان الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي السبت، إنّ أوكرانيا ستكثّف ضرباتها على أهداف عسكرية في العمق الروسي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من هجوم ضخم نفذته على قواعد جوية روسية.

وفي آب/أغسطس 2024، شنّ الجيش الأوكراني هجوما مباغتا على منطقة كورسك الحدودية الروسية، حيث استولى على مئات الكيلومترات المربعة، قبل أن تتمكّن القوات الروسية في الربيع من إبعاده بدعم من فرقة كورية شمالية.

مع ذلك، أكد أولكسندر سيرسكي أنّ أوكرانيا لا تزال تسيطر على 90 كيلومترا مربعا في هذه المنطقة، وأشار إلى أنّ هذا يأتي في إطار “إجراءات وقائية تتخذها ردا على هجوم محتمل من العدو”.

وتحتل موسكو حاليا حوالى خمس مساحة أوكرانيا، حيث أعلنت ضمّ أربع مناطق أوكرانية، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي غزتها في العام 2014.

وشنت موسكو هجمات على منطقة سومي الأوكرانية المجاورة، حيث استولت على عدة بلدات وقالت إنها تريد إنشاء منطقة عازلة هناك.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، إنّه لا يستبعد السيطرة على العاصمة الإقليمية سومي، في حين اتهمت كييف موسكو بتخريب المحادثات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي.

على الصعيد الدبلوماسي، أعلنت كييف الأحد دعمها للضربات الأميركية والإسرائيلية على مواقع نووية في إيران، معتبرة أنّها كانت نتيجة “الأعمال العدائية” للسلطات الإيرانية.

واعتبرت وزارة الخارجية الأوكرانية أنّ إيران “متواطئة” في الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما كانت تقدّم “مساعدة عسكرية” لموسكو، بما في ذلك طائرات بدون طيار استُخدمت في قصف الأراضي الأوكرانية.

بور-لغو/ناش/دص