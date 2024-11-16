مقتل سبعة جنود باكستانيين بأيدي انفصاليين في بلوشستان

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قتل سبعة جنود بأيدي انفصاليين من البلوش في جنوب غرب باكستان، وفق ما نقل مسؤولون محليون السبت، وذلك بعد أسبوع من هجوم للمجموعة نفسها أسفر عن 26 قتيلا بينهم 14 جنديا في محطة قطارات في بلوشستان.

وقال مسؤول محلي لم يشأ كشف هويته لوكالة فرانس برس إن “نحو أربعين الى خمسين مسلحا هاجموا موقعا لحرس الحدود في إقليم كالات، فقتلوا سبعة جنود وأصابوا 15 آخرين”، مضيفا أن “تبادل إطلاق النار استمر ساعات عدة”.

واكد مسؤول في الأجهزة الامنية المحلية هذه الحصيلة لفرانس برس، لافتا الى أن الجرحى “نقلوا جوا الى كويتا لتلقي العلاج”، في إشارة الى العاصمة الاقليمية.

وتبنى جياند بلوش، المتحدث باسم “جيش تحرير بلوشستان”، أحد أكبر فصائل البلوش الانفصالية، الهجوم من دون أن يدلي بأي تفاصيل.

وندد رئيس الوزراء شهباز شريف عبر منصة اكس ب”هجوم إرهابي”، متعهدا اتخاذ “خطوات فورية بحق منفذيه”.

والسبت الفائت، خلف تفجير على رصيف محطة قطارات في كويتا تبناه الفصيل نفسه 26 قتيلا بينهم 14 جنديا. واعلن “جيش تحرير بلوشستان” أنه استهدف “وحدة للجيش الباكستاني كانت عائدة بعد تدريب في كلية المشاة”.

وبلوشستان هي أكبر ولايات باكستان وأفقرها رغم امتلاكها موارد كبيرة من الغاز والمعادن. وتشهد حركة انفصالية تطالب بالحكم الذاتي.

ستر/ب ق/ص ك