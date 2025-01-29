مقتل سبعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي في الضفة الغربية (الهلال الأحمر)

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الأربعاء مقتل سبعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة شبان في بلدة طمون شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكان الهلال الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينية أعلنا بداية مقتل خمسة أشخاص، لكن الهلال الأحمر عاد وأعلن “ارتفاع حصيلة الشهداء إلى سبعة وأربعة اصابات”.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في حصيلة محدثة مقتل أحد المصابين الأربعة لترتفع حصيلة القتلى إلى “8 شهداء جراء قصف الاحتلال على بلدة طمون قضاء طوباس”.

وأكد محافظ منطقة طوباس أحمد صالح لوكالة فرانس برس الحصيلة التي أعلنها الهلال الأحمر، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي نفذته “مسيّرة إسرائيلية”.

ينفّذ الجيش الإسرائيلي بين الفينة والأخرى هجمات على أهداف فلسطينية في شمال الضفة الغربية، وأعلن أكثر من مرة بأنه يسعى إلى ملاحقة “إرهابيين” يخططون لتنفيذ هجمات على أهداف اسرائيلية.

ح ع/ح س