مقتل سبعة مدنيين في ضربة روسية قرب سوق في خيرسون بجنوب أوكرانيا (النيابة)

afp_tickers

2دقائق

قُتل سبعة مدنيين على الأقل في ضربة نفذتها روسيا صباح الثلاثاء قرب سوق في خيرسون كبرى مدن الجنوب الأوكراني والمحاذية لخط الجبهة، بحسب النيابة العامة الإقليمية.

وأوضحت النيابة العامة أن “ثلاث نساء وأربعة رجال” قتلوا في هذا الهجوم الذي استخدمت فيه المدفعية “على الأرجح”، مشيرة إلى إصابة ثلاثة أشخاص أيضا.

وأورد المصدر نفسه أن الضربة أصابت “منطقة تجاور سوقا ومحطة لتوقف الحافلات”، مشيرا الى أنه فتح تحقيقا.

ونشر حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين مقطعا مصورا على تلغرام يظهر جثثا عدة ممددة أرضا.

من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية رومان مروتشكو على تلغرام إن الهجوم الروسي خلف أربعة جرحى هم ثلاث نساء تراوح أعمارهن بين 33 و68 عاما، إضافة الى رجل في الخامسة والستين.

وخيرسون هي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي احتلتها موسكو مع بداية غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وقام الجيش الأوكراني بتحرير المدينة التي كان عدد سكانها يناهز 280 الف شخص قبل الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.

وتقع المدينة على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، وتتعرض مذاك لقصف القوات الروسية الموجودة على ضفته الشرقية.

بور-انت/ريم-ب ق/غ ر