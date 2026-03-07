مقتل ستة أشخاص على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا
شنت روسيا هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا ليل الجمعة السبت ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإطلاق إنذار جوي في أنحاء البلاد.
وعثر عناصر الإنقاذ على جثث خمسة أشخاص تحت أنقاض مبنى سكني في حي كييفسكي في مدينة خاركيف (شرق) ، فيما قتل شخص في منطقة دنيبروبيتروفسك.
وكتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف أوليغ سينيغوبوف على تلغرام “بعد هجوم العدو، دُمر جزء من مبنى سكني مكون من خمس طوابق يقع في حي كييفسكي بمدينة خاركيف بشكل شبه كامل. كما تضرر منزل مجاور”
وأعلن رئيس بلدية خاركيف مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرة أشخاص بجروح، بينهم صبيان يبلغان 6 و11 عاما وفتاة تبلغ 17 عاما.
وفي دنيبروبيتروفسك قال رئيس الإدارة الإقليمية أولكسندر غانجا، إن شخصا قُتل وأصيب آخر في هجوم روسي في منطقة نيكوبول.
وأضاف أن الجيش الروسي استهدف المنطقة حوالى 20 مرة مستخدما مسيّرات وصواريخ ومدفعية
وفي تشوغويف بمنطقة خاركيف، كتبت رئيسة البلدية غالينا ميناييفا على تلغرام أن شخصين أصيبا في “هجوم بطائرة مسيرة معادية” على منزل في وسط المدينة.
وأطلق إنذار جوي ليلا في أنحاء أوكرانيا بسبب غارات جوية روسية.
وفي زابوريجيا (جنوب)، أسفرت ضربة روسية عن إصابة رضيع، وفق ما أعلن رئيس الإدارة الإقليمية إيفان فيدوروف على تلغرام.
وأعلن سلاح الجو البولندي على منصة إكس نشر طائرات عسكرية لحماية المجال الجوي البولندي في المناطق الحدودية مع أوكرانيا، كما يحدث عادة عند وقوع ضربات روسية واسعة النطاق.
برو-روك/الح-غد/دص