مقتل ستة فلسطينيين بنيران الجيش الاسرائيلي في غزة (الدفاع المدني ومصادر طبية)

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قتل ستة فلسطينيين بينهم خمسة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت ظهر الأحد مركزا للشرطة التي تديرها حركة حماس في خان يونس في جنوب قطاع غزة، على ما قال الدفاع المدني ومصادر طبية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “نقل خمسة شهداء على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركزا للشرطة البحرية في منطقة المواصي” في خان يونس.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني “نقلت 17 إصابة على الأقل” نتيجة للغارة.

وأكد قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى “ناصر” في خان يونس وصول جثث القتلى الخمسة والمصابين السبعة عشر، موضحا أن عددا من المصابين في حالة “حرجة أو خطيرة”.

وقالت الشرطة في غزة في بيان إن “طائرات الاحتلال استهدفت نقطة لها في منطقة المواصي ما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين”.

وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد قتل صياد فلسطيني بنيران البحرية الإسرائيلية “أثناء قيامه بالصيد قرب شاطئ دير البلح” على ما قال قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى “شهداء الأقصى التي نقل إليها.

وأفاد قسم الاستقبال في مستشفى الشفاء في مدينة غزة بوصول “شهيدين صباح اليوم (الأحد)، كانا ارتقيا مساء أمس في غارة إسرائيلية استهدفت حي الزيتون” في جنوب شرق مدينة. غزة.

وقٌتل 10 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة السبت، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قتل “قائد خلية” في كتائب القسام.

وتتزامن الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة مع جولة مباحثات جديدة بشأن غزة، بدأت السبت بين الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك مع وفد حركة حماس المفاوض والفصائل.

تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن بعد عامين من بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقُتل ما لا يقل عن 960 فلسطينيا منذ إعلان الهدنة، بحسب وزارة الصحة في غزة التي تخضع لسلطة حماس وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل خمسة من عناصره خلال الفترة نفسها.

تمنع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والوصول المحدود إلى غزة وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا أو تغطية التطورات بحريّة.

ع ز/خلص