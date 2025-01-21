مقتل ستة فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية بمدينة جنين ومخيمها

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قُتل ستة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب العشرات في عملية عسكرية أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذها في مدينة جنين ومخيمها في شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب “6 شهداء ونحو 35 إصابة جراء عدوان الاحتلال على جنين”.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية أطلق عليها اسم “الجدار الحديدي” في جنين.

وقال في بيان أن قواته باشرت مع “الشاباك (جهاز الاستخبارات الداخلي) وحرس الحدود حملة عسكرية لإحباط الأنشطة الإرهابية في جنين”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن قوات الأمن بدأت “اليوم عملية عسكرية واسعة وذات أهمية لاستئصال الإرهاب في جنين”.

وتأتي هذه العملية غداة تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال محافظ مدينة جنين كمال أبو الرب لوكالة فرانس برس “الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية اجتياح لمدينة جنين والمخيم، وهناك طائرات وآليات عسكرية إسرائيلية في كل مكان والناس لا تعرف أين تذهب”.

وأضاف أبو الرب “هناك شهداء وجرحى نتيجة إطلاق الرصاص من طائرات أباتشي وقناصة”.

ورصد مراسل وكالة فرانس برس انسحاب قوات الأمن الفلسطينية من المواقع التي تمركزت فيها حول المخيم خلال العملية التي بدأتها في كانون الأول/ديسمبر بهدف ملاحقة “خارجين عن القانون”. وأفاد عن سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار داخل المخيم.

وأكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنور رجب في بيان “أقدمت قوات الاحتلال الثلاثاء على اقتحام مدينة ومخيم جنين وقامت خلال عملية الاقتحام باطلاق النار على المواطنين وقوى الأمن”.

وأشار رجب إلى إصابة عدد من أفراد قوى الأمن الفلسطيني بينهم إصابة خطيرة.

في منتصف الشهر الجاري، قُتل 12 فلسطينيا في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم جنين وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حينها.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي هجمات على مناطق شمالي الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 حين شنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب الدولة العبرية انطلاقا من قطاع غزة.

وقُتل منذ ذلك التاريخ ما لا يقلّ عن 844 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين.

وخلال ذات الفترةن قُتل 28 إسرائيليا في الضفة الغربية المحتلة نتيجة هجمات نفّذها مسلحون فلسطينيون.

بور-ها-ح ع/ص ك