مقتل ستة مقاتلين من حزب الله بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان (مصدر أمني)

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قتل ستة مقاتلين من حزب الله الثلاثاء بضربات اسرائيلية في جنوب لبنان، نعى الحزب خمسة منهم، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، في وقت خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت على علو منخفض في سماء بيروت مرتين.

ويأتي تبادل القصف على وقع مساع دولية لنزع فتيل التفجير في المنطقة، بعد توعّد إيران وحلفائها بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر قرب بيروت، الأسبوع الماضي.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان عن مقتل خمسة أشخاص بغارة اسرائيلية “استهدفت منزلاً في بلدة ميفدون” في منطقة النبطية في جنوب لبنان.

وأكّد مصدر أمني لبناني أن القتلى الخمسة “مقاتلون في حزب الله”. ونعى حزب الله في بيانات متلاحقة أربعة منهم.

وأكد الجيش الاسرائيلي من جهته في بيان تنفيذ الضربة قائلا إنها استهدفت “منشأة عسكرية تابعة لحزب الله” في منطقة النبطية، كانت مستخدمة من قبل عدد من “الإرهابيين للتخطيط لهجمات” ضدّ اسرائيل.

وأسفرت غارة اسرائيلية أخرى على أطراف بلدة العديسة الثلاثاء عن “استشهاد شخص” وفق وزارة الصحة، أكّد المصدر الأمني أنه مقاتل في حزب الله الذي نعاه لاحقاً.

وأعلن حزب الله في بيانات متلاحقة الثلاثاء استهداف مواقع اسرائيلية عدة، أبرزها ثكنة شراغا الواقعة شمال عكا “بسرب من المسيّرات الإنقضاضية”، وذلك “رداً” على مقتل أحد مقاتليه بنيران اسرائيلية الاثنين في بلدة عبا في جنوب لبنان.

وقتل ثلاثة أشخاص في لبنان الإثنين، أحدهم مسعف نعته جمعيته إضافة الى مقاتلين اثنين من حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إن القتيل في عبا “قائد في وحدة الرضوان”، قوات النخبة في حزب الله.

وأسفر هجوم حزب الله الثلاثاء عن إصابة شخصين في اسرائيل.

وقالت خدمة الاسعاف الاسرائيلية “نجمة داود” من جهتها إن مسعفيها “يعالجون رجلاً يبلغ 30 عاماً في حالة حرجة” إضافة الى سيدة في العمر ذاته حالتها “معتدلة ومصابة بشظايا في الأطراف السفلية”، بعد سقوط سلسلة صواريخ في منطقة الجليل الأعلى.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

لكنّ منسوب التوتر ارتفع مؤخراً بعد مقتل هنية بضربة نُسبت الى اسرائيل، ومقتل شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتوعّد إيران وحلفائها بالرد على مقتلهما.

وبينما تعمل أطراف دولية على مستويات عدة، على تفادي التصعيد في الشرق الأوسط، بدأ الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بإلقاء كلمة لمناسبة إحياء الحزب ذكرى مرور أسبوع على مقتل قائد عملياته في جنوب لبنان فؤاد شكر.

وتزامناً مع بدء الحفل التأبيني وقبل كلمة نصرالله، خرق الطيران الإسرائيلي عصر الثلاثاء جدار الصوت على علو منخفض في سماء بيروت مرتين، ما أثار حالة من الهلع في بيروت.

وأفاد مراسلو فرانس برس والوكالة الوطنية للإعلام ومصدر أمني لبناني عن دوي ضخم تردد صداه بقوة في بيروت ومحيطها جراء خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت على علو منخفض على دفعتين.

ومنذ بدء تبادل الضربات، يعلن حزب الله استهداف مواقع عسكرية وتجمعات جنود في الجانب الإسرائيلي. وترد اسرائيل بشنّ عمليات قصف جوي ومدفعي تطال ما تصفه بـ”بنى تحتية” للحزب وتحركات مقاتليه.

وأسفر التصعيد عبر الحدود عن مقتل 555 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بينهم 361 مقاتلاً من الحزب و116 مدنيا على الأقل، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، استناداً الى السلطات اللبنانية وبيانات حزب الله.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 22 عسكرياً و25 مدنياً.

ستر-لو/لار/ب ق