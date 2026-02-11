مقتل ستة من أنصار الانفصاليين في جنوب اليمن في اشتباكات مع السلطات

قُتل ستة من أنصار الانفصاليين اليمنيين وجرح أكثر من عشرين في اشتباكات مع قوات الأمن المحلية في شبوة في جنوب اليمن، على ما أفاد مصدران وكالة فرانس برس الأربعاء.

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي والمدعوم من الإمارات في كانون الأول/ديسمبر على أراض شاسعة في محافظتي حضرموت والمهرة وأعلن عن فترة انتقالية تفضي إلى استقلال جنوب اليمن، ما أثار رد فعل من فصائل حكومية أخرى.

واستعادت الأخيرة الأراضي في مطلع كانون الثاني/يناير بدعم عسكري من التحالف الذي تقوده السعودية.

ومذاك، يدعو المجلس أنصاره للتظاهر دعما لمشروع تأسيس دولة مستقلة في جنوب أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

والأربعاء، تجمع مئات من أنصار المجلس الانتقالي في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، أمام مقر السلطات المحلية، بحسب شهود عيان.

وأفاد مسؤول في قوات الأمن فضل عدم ذكر اسمه بـ”مقتل 6 اشخاص وجرح 23 اخرين حالة بعضهم خطيرة من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي عندما حاولوا اقتحام مقر السلطة المحلية لتمزيق العلم اليمني”.

وأكّد مصدر طبيّ الحصيلة عينها لفرانس برس.

أكّد ثلاثة شهود لفرانس برس أن المتظاهرين استُهدفوا عندما دخلوا المبنى.

واتهمت السلطات المحليّة “عناصر مندسّة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة” بمهاجمة قوات الأمن، وأفادت في بيان لها بوقوع “عدد من الضحايا والمصابين”.

ودعا زعيم الانفصاليين الجنوبيين عيدروس الزبيدي، الهارب إلى أبوظبي بحسب الرياض، مساء الثلاثاء على منصة اكس أنصاره إلى “مواصلة الحرب” وتعزيز دعمهم للمجلس.

وتقود الرياض منذ العام 2015 تحالفا عسكريا شاركت فيه أبوظبي، دعما للحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي في اليمن لإسناد الحكومة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين سيطروا على صنعاء ومناطق واسعة في شمال البلاد اعتبارا من العام 2014.

لكن السعودية والإمارات دعمتا فصائل متنافسة داخل المجلس الرئاسي المعترف به دوليا.

وكان المجلس الانتقالي جزءا من الحكومة المعترف بها دوليا والمشكّلة من أطراف توحّدها معارضة الحوثيين.

