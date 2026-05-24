مقتل شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة إسرائيلية بغزة (مصدران طبي وأمني)

4دقائق

قُتل شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة جوية نفذتها طائرة إسرائيلية فجر الأحد واستهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، على ما قال مصدران طبي وأمني.

وأكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى “شهداء الأقصى” في مدينة دير البلح وسط القطاع وصول “ثلاثة شهداء وعشرة مصابين من المدنيين من بينهم ثلاث حالات خطيرة جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في النصيرات”.

وأضاف المستشفى أن القتلى هم”محمد أبوملوح (38عاما) وزوجته آلاء زقلان (36عاما) وطفلهما الرضيع أسامة محمد أبو ملوح البالغ عاما واحدا”.

وقال مصدر أمني في غزة لوكالة فرانس برس إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بصاروخين شقة سكنية تؤوي عشرات النازحين في بناية متضررة نتيجة للقصف الإسرائيلي” خلال الحرب، لافتا الى أن “كل القتلى والمصابين مدنيون”.

وأظهرت لقطات فيديو لفرانس برس عشرات من أقارب الضحايا وهم يودعون بالدموع القتلى في المستشفى، حيث شيعت جثامينهم التي كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية بيضاء، قبل مواراتها في مقبرة قريبة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن القتلى الثلاثة، رغم إعلانه في بيان استهدافه ثلاثة مخازن أسلحة تابعة لحماس في وسط غزة خلال الساعات ال24 الماضية.

وأفاد مصدر أمني آخر بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت بناية في وسط دير البلح، ما أدى الى تدميرها وإلحاق أضرار جسيمة في المنازل المحيطة، من دون إصابات.

وبدا ركام عدد من المنازل التي دمرت إثر الغارة الجوية، مع إمكان مشاهدة فجوات في منازل في محيط المبنى الذي تعرض للقصف الجوي. وتناثرت كميات هائلة من الحجارة والكتل الخرسانية في المنطقة المحيطة.

وشوهد العديد من المواطنين بينهم أطفال، وهم يبحثون بين الأنقاض في مكان الهجوم.

وقال أحمد الكرد، أحد سكان المنطقة “لم يقتصر القصف على تدمير منزل واحد، بل دمر أربعة منازل أخرى، ما أدى إلى تشريد عائلات بكاملها”.

وفي جنوب القطاع، أفاد المصدر بأن “الاحتلال دمر فجر اليوم عددا من المنازل والمباني في عمليات نسف بالمتفجرات في شمال شرق مدينة خان يونس وفي منطقتي التفاح والزيتون” شرق مدينة غزة.

وقال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي لوكالة فرانس برس إن “الاحتلال يواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف واستهداف المدنيين وإطلاق النار”.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي “وسّع سيطرته الميدانية لتشمل نحو 64% من مساحة القطاع، متجاوزا بشكل كبير ما حدده الاتفاق”، ومطالبا الوسطاء بـ”إلزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق”.

وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي في قطاع غزة، حيث قتل أكثر من 890 فلسطينيا منذ سريان اتفاق وقف النار بين حماس وإسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق الهدنة.

