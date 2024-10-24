مقتل شخصين أحدهما عسكري سوري بغارات إسرائيلية على دمشق وحمص (المرصد)

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قتل شخصان بينهم عسكري سوري إثر قصف إسرائيلي فجر الخميس على موقعين في سوريا، أحدهما على قلب العاصمة دمشق والثاني في ريف حمص، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أفادت من جهتها عن مقتل عسكري وإصابة سبعة آخرين بجروح إثر غارات اسرائيلية.

وقال المرصد إن “الطيران الحربي الإسرائيلي” شنّ “فجر اليوم غارات جوية استهدفت ساحة مبنى حكومي بالقرب من محطة وقود عسكرية في حي كفرسوسة في العاصمة دمشق، حيث سمع دوي انفجارين عنيفين، وأدت الغارات لمقتل شخص مجهول الهوية وإصابة 3 آخرين بجراح”.

وأدّت الغارات كذلك “إلى اشتعال النيران في المكان المستهدف”.

كما أفاد المرصد عن غارة إسرائيلية ثانية استهدفت “شاحنة قرب حاجز” للجيش السوري “على طريق في ريف القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، مما أدى لمقتل عنصر من قوات النظام وإصابة 4 آخرين”.

ونقلت سانا من جهتها عن مصدر عسكري قوله إنّه فجر الخميس “حوالي الساعة 03:40 (00,40 ت غ) شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ ومن اتجاه شمال لبنان مستهدفاً نقطتين في حيّ كفرسوسة بدمشق وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص ما أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية”.

وكانت سانا أفادت استنادا إلى “معلومات أولية عن وجود عدد من الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيا في كفرسوسة”، من دون أن تحدّد عدد المصابين.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وزادت وتيرة هذه الغارات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة مع احتدام النزاع في لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

مساء الاثنين، قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في حيّ المزّة الدمشقي، في غارة قال الجيش الإسرائيلي إنّه اغتال فيها قياديا كبيرا في حزب الله مسؤولا عن قسم كبير من عمليات تمويل التنظيم اللبناني المدعوم من إيران.

ومطلع تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم صهر الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصرالله، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المزة كذلك.

وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل سبعة مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في الحي نفسه، بحسب وزارة الدفاع السورية، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته إن القصف أودى بحياة تسعة مدنيين، وأربعة آخرين بينهم “اثنان من حزب الله اللبناني”.

كثّفت اسرائيل في الآونة الاخيرة وتيرة استهدافها لنقاط قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، والتي عبرها خلال الأسبوع الأخير عشرات الآلاف هربا من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تشدّد باستمرار على أنّها ستتصدّى لمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

بور-لو/ح س