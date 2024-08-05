مقتل شخصين بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان (وزارة الصحة)

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قتل شخصان في غارة اسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإثنين، بينهما مسعف نعته جمعيته، في وقت يتواصل تبادل القصف عبر الحدود بين الدولة العبرية وحزب الله.

وتأتي هذه الغارة وسط مخاوف من تصعيد إقليمي بعدما توعّدت إيران وحليفها حزب الله بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الماضي.

ويتبادل الحزب وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين أن غارة اسرائيلية على محيط مقبرة بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب البلاد “أدّت إلى استشهاد شخصين”.

وفي حين لم تقدّم الوزارة تفاصيل بشأن القتيلين، أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن أحدهما “مسعف في كشافة الرسالة الاسلامية” التابعة لحركة أمل حليفة حزب الله.

ونعت كشافة الرسالة المسعف.

وبحسب المسؤول في الجمعية علي عباس، توجه المسعف برفقة شخص آخر على دراجة نارية في “مهمة استطلاع” لتفقد مكان غارة سابقة في ميس الجبل، و”حصلت الضربة الثانية مباشرةً”.

وميس الجبل هي من البلدات الحدودية اللبنانية التي خلت من سكانها بشكل شبه كامل بعدما تعرضت لقصف اسرائيلي مكثف على مدى الأشهر الماضية.

ومنذ بدء التصعيد، يعلن حزب الله استهداف مواقع عسكرية وتجمعات للجنود في بلدات بشمال إسرائيل، بينما تؤكد الدولة العبرية شنّ عمليات قصف جوي ومدفعي تطال “بنى تحتية” للحزب.

وأعلن الحزب في بيان صباح الإثنين أنه قصف مواقع في ثكنة إيليت “بسرب من المسيرات الانقضاضية”، وذلك رداً على “اعتداءات واغتيالات” نفّذتها إسرائيل “في بلدات البازورية ودير سريان وحولا” في جنوب لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في شمال الدولة العبرية بسبب هجوم جوي “من لبنان” أدى الى إصابة جنديين بجروح، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وأسفر التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة عن مقتل 549 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بينهم 354 مقاتلاً من الحزب و116 مدنيا على الأقل، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 22 عسكرياً، و25 مدنياً بينهم 12 في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

لو/كام