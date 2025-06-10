مقتل شخصين في غارات روسية جديدة على كييف وأوديسا

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أدت الغارات الليلية الروسية الجديدة بمئات المسيّرات إلى مقتل شخصين في أوديسا وإصابة العديد في كييف الثلاثاء، في حين دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى “إجراءات ملموسة” من حلفائه الغربيين ضد موسكو.

وتأتي الغارات الجوية الجديدة في وقت وصلت فيه محادثات السلام المباشرة بين الروس والأوكرانيين التي بدأت في أيار/مايو في إسطنبول، إلى طريق مسدود. وكانت موسكو توعدت بشن ضربات انتقامية بعد سلسلة الهجمات الأوكرانية على أراضيها، والتي كانت ردا على الغزو الروسي الذي بدأ عام 2022.

قال أندري يرماك رئيس الديوان الرئاسي على تلغرام إنّ “روسيا تكذب يوميا بشأن رغبتها في السلام وتهاجم الناس يوميا. لقد حان الوقت لفرض عقوبات. لقد حان الوقت لدعم أوكرانيا بالسلاح. لقد حان الوقت لإثبات أنّ الديموقراطية قوية”.

وفي أوديسا قال حاكم المنطقة أوليغ كيبر إنّ “العدو هاجم أوديسا بغارات مكثّفة بطائرات مسيّرة. لقد تضرّرت بنى تحتية مدنية واندلعت حرائق. لقد أصاب الروس مستشفى للولادة وعيادة طوارئ وعمارات سكنية”.

وأوضح الحاكم أنّه تمّ إخلاء مستشفى الولادة في الوقت المناسب.

ولفت إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك، دُمّرت وتضرّرت مبان سكنية في وسط أوديسا.

وتعرضت مناطق عدة في البلاد لغارات أو لسقوط حطام مسيرات منها مدينة أوديسا الساحلية حيث قُتل شخصان وأصيب تسعة، وفقا لكيبر.

وخاطب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو سكان العاصمة عبر تلغرام قائلا “ابقوا في ملاجئكم! الهجوم الضخم على العاصمة مستمر”، مشيرا إلى سقوط جريح واحد على الأقل في منطقة دارنيتسكي واحتراق مبنى.

وفي وسط كييف، سمعت صحافية في وكالة فرانس برس دويّ ما لا يقلّ عن 12 انفجارا وأصوات نيران الدفاعات الجوية، بالإضافة إلى أزيز حوالى عشر طائرات مسيّرة.

– “ارغام روسيا” –

وقال زيلينسكي على تلغرام “من المهم ألا يكون الرد على هذا الهجوم الروسي، كما مع الهجمات المماثلة الأخرى، صمت العالم بل اتخاذ إجراءات ملموسة”.

ودعا إلى “تحرك أميركي لأن واشنطن قادرة على إرغام روسيا على السلام” و”تحرك من أوروبا التي ليس أمامها خيار سوى أن تكون قوية”.

وتتعرض المدن الأوكرانية لقصف جوي بشكل شبه يومي، بعد مرور قرابة ثلاث سنوات ونصف سنة على غزو روسيا للبلاد في شباط/فبراير 2022.

وأطلقت روسيا ليل الأحد الاثنين عددا قياسيا من المسيّرات باتّجاه أوكرانيا بلغ 479، وفق ما أعلن سلاح الجو الأوكراني الاثنين.

وفي روسيا، حيث تكثف أوكرانيا أيضا هجماتها بطائرات مسيّرة التي تستهدف البنى التحتية الاستراتيجية، اضطرت السلطات لإغلاق 13 مطارا طوال الليل لأسباب أمنية، بما في ذلك المطارات الأربعة في موسكو والمطار الوحيد في سانت بطرسبرغ.

ورغم جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعاد التواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وصلت مفاوضات السلام إلى طريق مسدود.

وكانت النتيجة الملموسة الوحيدة للمفاوضات، إعلان كييف وموسكو الاثنين بدء عملية تبادل جديدة لأسرى الحرب ستتواصل في الأيام المقبلة.

ولم يحدد الجانبان عدد الجنود المشمولين بهذا التبادل الذي تقرر خلال الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة في إسطنبول بين كييف وموسكو، في الثاني من حزيران/يونيو.

واتفق الروس والأوكرانيون بعد ذلك على إطلاق سراح جميع أسرى الحرب المصابين بجروح خطيرة أو المرضى والذين تقل أعمارهم عن 25 عاما.

والأحد، أعلن الجيش الروسي أنه هاجم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية المتاخمة لمدينتي دونيتسك وزابوريجيا الخاضعتين جزئيا للسيطرة الروسية، في سابقة منذ أكثر من ثلاث سنوات من الحرب.

وفي انتقاد مبطّن لإدارة ترامب، قال يرماك “لقد حان الوقت للجميع لقبول حقيقة أن روسيا لا تفهم إلا الضربات، وليس الكلام العقلاني”.

وتستمر روسيا في طرح مطالب صعبة وتحديدا تنازل أوكرانيا عن الأراضي التي ضمتها والتخلي عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وترفض الهدنة “غير المشروطة” لمدة 30 يوما التي اقترحتها كييف والأوروبيون، معتبرة أنها ستسمح للقوات الأوكرانية بأن تعيد تسليح نفسها بفضل الإمدادات الغربية.

من جانبها، تطالب أوكرانيا بانسحاب القوات الروسية من أراضيها وبتقديم “ضمانات أمنية” من الغرب، سواء كان ذلك من خلال نشر قوات أو إبرام اتفاقات عسكرية. وتصف المطالب الروسية بأنها بمثابة “إنذارات”.

بور-شفس/الح-ليل/الح