مقتل شخصين وإصابة 11 في غارات أميركية على صنعاء (إعلام الحوثيين)

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قتل شخصان وأصيب 11 بجروح مساء السبت في غارات نسبت إلى القوات الأميركية، استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحيطها، على ما أفاد إعلام تابع للمتمردين الحوثيين.

وأعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين الأحد نقلا عن وزارة الصحة التي يديرها المتمردون سقوط “شهيدين و11 جريحا حصيلة العدوان الأميركي على صنعاء العاصمة والمحافظة”.

وقالت القناة في وقت سابق أنّ أحد القتلى سقط في غارة جوية في منطقة بني مطر في محافظة صنعاء.

بالإضافة للغارات على صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2014، سجلت غارات جوية أخرى في محافظتي مأرب وعمران.

والجمعة، أعلن الحوثيون مقتل 80 شخصا على الأقل وإصابة 150 اخرين في غارات أميركية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي، في أكثر الضربات دموية في الحملة الجوية المكثفة التي أطلقتها واشنطن ضد المتمردين قبل 15 شهرا.

وتتعرض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية يحملون الولايات المتحدة مسؤوليتها، منذ أعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس إطلاق عملية عسكرية ضد المتمردين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم الحركة على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

أطلقت واشنطن حملتها الجوية في كانون الثاني/يناير 2024 لكنها تكثّفت بشدة في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، إذ بدأت بغارات قتلت 53 شخصا في 15 آذار/مارس.

وأدت هجمات الحوثيين إلى شلل حركة الملاحة عبر قناة السويس، وهو شريان مائي حيوي تمر فيه عادة حوالى 12% من حركة الملاحة العالمية، ما أجبر العديد من الشركات على اللجوء إلى طرق بديلة مكلفة حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.

بور-كسب/هت/لين