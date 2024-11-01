مقتل شخصين وجرح 580 آخرين جراء الاعصار كونغ-ري في تايوان

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تعمل فرق الصيانة والتنظيف في تايوان الجمعة على إزالة مخلفات الإعصار كونغ-ري أحد أقوى الأعاصير التي شهدتها الجزيرة في العقود الأخيرة، بعدما تسبب بمقتل شخصين على الأقل وجرح 580 آخرين.

وبلغت العاصفة اليابسة في جنوب شرق تايوان في وقت مبكر من بعد ظهر الخميس مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى 184 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة. واجتاحت العاصفة الجزيرة برمتها، واقتلعت أشجارا، وتسبّبت بفيضانات وانزلاقات تربة.

وأفادت هيئة الإغاثة الوطنية بأن سائق دراجة نارية يبلغ 48 عاما قتل بسبب سقوط عمود كهرباء في تايبيه الخميس، وقتلت امرأة تبلغ 56 عاما بعد سقوط شجرة على سيارتها في مقاطعة نانتو في وسط البلاد، بينما جرح 580 شخصا آخرين.

وتجري عمليات بحث للعثور على أربعة أشخاص توجهوا إلى جبال في وسط تايوان للصيد الأربعاء، ولا تتوافر أي أخبار عنهم.

وأُنقذ متنزهان تشيكيان الجمعة علقا في حديقة تاروكو في مقاطعة هوالين خلال مرور الإعصار.

ومع عبور مضيق تايوان في اتجاه الصين الجمعة، ضعفت قوة الإعصار كونغ-ري وتحول إلى عاصفة استوائية قوية، وفقا للإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

واستؤنف العمل وعاد الطلاب إلى الصفوف الدراسية، وأعيد فتح المتاجر والمطاعم في كل أنحاء تايوان.

ومع ذلك، ما زال حوالى 78500 منزل بدون كهرباء، وألغيت 191 رحلة طيران محلية ودولية.

وما زالت عشرات رحلات العبّارات والسكك الحديد معلقة.

وقال بان لي تشو لوكالة فرانس برس من أمام مطعمه في تايبيه حيث دمّرت الرياح الستائر الخارجية “كان الإعصار قويا جدا”.

– تفقد الأضرار –

وهطلت أمطار غزيرة على بلدة توشينغ في منطقة ييلان، تسببت بسيول من الوحل في الشوارع محملة بحطام.

ووصلت الفيضانات إلى حديقة وو هسوان كاي (55 عاما) الذي كان يشاهد التلفزيون الخميس عندما سمع “صوت هدير” غريب.

وقال لوكالة فرانس برس “عندما فتحت الباب، رأيت سيولا من الوحل تتقدم ببطء، فأمسكت بمفاتيح سيارتي وركضت”.

وأوضح مسؤول في جهاز الإطفاء، اكتفى بذكر اسمه الأخير هوانغ، أن الأضرار في منطقة تايتونغ (جنوب شرق) حيث ضرب الإعصار أولا تسبّبت بها “بشكل رئيسي أشجار سقطت على أعمدة كهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي”.

– منذ الفجر –

وفي كل أنحاء الجزيرة، يبذل عمال الصيانة والتنظيف منذ الفجر جهودا لرفع الأشجار والأغصان والحطام من الشوارع.

وقال لي تشيا هسين وهو عضو في فرق تنظيف مدينة تايبيه الجديدة، لوكالة فرانس برس “بدأنا التنظيف منذ الساعة الخامسة صباحا ولم نتمكن من تنظيف سوى جزء واحد فقط من طريق، واستغرق الأمر حوالى ساعتين ونصف الساعة”.

وتتكرر العواصف الاستوائية في تايوان كل عام في الفترة من تموز/يوليو إلى تشرين الأول/أكتوبر، لكن خبير الأرصاد الجوية تشانغ تشون ياو أكد أنه “من غير المعتاد أن يضرب إعصار بهذه القوة الجزيرة في هذا الوقت المتأخر من العام”.

ويحذر العلماء من أن الظواهر الجوية القصوى مثل العواصف والأعاصير صارت أكثر تواترا وأطول أمدا وأكثر شدة بسبب التغيّر المناخي.

و”كونغ-ري” ثالث إعصار يضرب تايوان منذ تموز/يوليو.

وخلال الصيف، أدى إعصار غايمي إلى مقتل عشرة أشخاص وجرح المئات، متسببا بفيضانات كبيرة في مدينة كاوشيونغ الجنوبية.

بور-امج/س ح/غ ر