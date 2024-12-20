مقتل شخص في ضربات صاروخية روسية على كييف

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قُتل شخص في ضربة صاروخية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف الجمعة، فيما رُصد دخان كثيف يتصاعد فوق مواقع عدة في المدينة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرغي بوبكو، عبر تطبيق تلغرام “بحسب المعلومات الأولية، قُتل شخص واحد”.

وأوضح أنّ القوات الروسية استخدمت صواريخ من طرازي كينجال واسكندر في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة السابعة صباحا (05,00 بتوقيت غرينتش).

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تلغرام “نتيجة للهجوم العدائي، نُقل شخصان إلى المستشفى وسقط حطام في أربع مناطق، مما أدى إلى اشتعال نيران في سيارات ومبان”.

وأضاف ان “أجهزة الطوارئ تعمل في مختلف الأماكن”.

ووقعت الانفجارات بعدما حذّرت القوات الجوية الأوكرانية من هجوم وشيك بالصواريخ الباليستية. وكتبت في رسالة عبر تطبيق “تلغرام” إنّ “صاروخا باليستيا رُصد من الشمال!”.

وأبلغت السلطات الأوكرانية أيضا عن وقوع هجمات صاروخية في مدينة خيرسون الجنوبية حيث قتل شخص واحد وأصيب ستة، وفي بلدات وقرى أخرى.

تتقدم القوات الروسية في منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا بهدف استعادة مدينة كوبيانسك التي سيطرت عليها خلال العام الأول من الحرب.

واحتل الجيش الروسي المدينة في بداية غزوه في فبراير/شباط 2022، ثم استعادتها القوات الأوكرانية خلال هجوم مضاد في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

تشكل كوبيانسك مركزا مهما للسكك الحديد ويعبرها نهر أوسكيل الذي أصبح خط مواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية.

والجيش الروسي الذي يحرز تقدّما بوتيرة أسرع خلال الأشهر الأخيرة في شرق أوكرانيا، عزز من هجماته في هذه المنطقة التي يحاول استعادتها منذ أشهر، محاولا خصوصا معاودة عبور النهر.

بلو-جمو/رك