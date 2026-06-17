مقتل شخص في ضربة روسية في جنوب شرق أوكرانيا (سلطات)

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قتل شخص واحد وأصيب سبعة آخرون عندما استهدفت طائرة مسيّرة روسية مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، بحسب ما أفادت سلطات الطوارئ.

وكتبت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية على تطبيق تلغرام “اندلع حريق في مبنى سكني مكوّن من ثلاث طبقات بمساحة إجمالية تبلغ 800 متر مربع. وبسبب الهجمات المستمرة من قبل العدو، اضطر عمال الإنقاذ للاحتماء عدة مرات”، مضيفة أن الحريق تم احتواؤه في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وتابعت السلطات أن “المباني السكنية والمركبات والبنية التحتية المدنية تضرّرت في عدة مناطق من المدينة”.

بور-هول/ملك/خلص