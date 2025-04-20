مقتل شخص في غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان (وزارة الصحة)

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قتل شخص وأصيب آخر في غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الأحد، على رغم سريان وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحزب الله.

وجاء في بيان للوزارة إن “الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح”.

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي بعد على هذه الضربة، لكنه أعلن في الأيام الماضية تنفيذ غارات قال إنها استهدفت عناصر في الحزب.

وكانت وزارة الصحة أفادت الجمعة بمقتل شخصين في غارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان، أكد الجيش مسؤوليته عنهما وأسفرتا عن “القضاء” على عنصرين.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب والدولة العبرية تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية عقب مواجهة لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق خصوصا في جنوب لبنان وشرقه. وهي تؤكد أنها لن تسمح للحزب بالعمل على ترميم قدراته بعد الحرب.

ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارها قرب الحدود مع اسرائيل.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها في 18 شباط/فبراير بموجب الاتفاق.

كام/لين