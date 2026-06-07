مقتل شخص في هجوم بوسط إسرائيل

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القدس 7 يونيو حزيران (رويترز) – قُتل رجل يبلغ من العمر 35 عاما وأُصيب خمسة آخرون في سلسلة من عمليات إطلاق الرصاص اليوم الأحد في وسط إسرائيل قرب الضفة الغربية المحتلة، وصفتها الشرطة بأنها هجوم إرهابي مشتبه به.

وقال متحدث باسم الشرطة إن مطلق الرصاص المشتبه به، وهو من عرب إسرائيل من مدينة الطيبة الإسرائيلية القريبة، قُتل أيضا، وعُثر على سلاح ناري بحوزته. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مشتبها به ثانيا قُتل أيضا.

وقالت الشرطة في بيان سابق “لا تزال قوات كبيرة من الشرطة في الموقع، وعمليات البحث مستمرة”، ودعت السكان إلى توخي اليقظة. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن القتيل البالغ 35 عاما إسرائيلي.

* نشر قوات إسرائيلية

قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن الرجل توفي متأثرا بإصابات ناجمة عن إطلاق الرصاص. ووصفت الواقعة بأنها إطلاق رصاص من سيارة متحركة، مع إصابة خمسة أشخاص آخرين في عمليات إطلاق رصاص في ثلاثة مواقع قريبة، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وقالت الشرطة إنها عثرت على المركبة المشتبه باستخدامها.

ووقعت عمليات إطلاق الرصاص قرب مدينة قلقيلية الفلسطينية في الضفة الغربية. وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها “تبارك” العملية، لكن لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنودا نُشروا في أحد المواقع بوسط إسرائيل وفي مستوطنة إسرائيلية قريبة في الضفة الغربية بعد عمليات إطلاق الرصاص.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان إنه جرى إطلاعه على المستجدات.

ودعا وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش إلى “تغيير عميق” داخل المجتمع العربي في إسرائيل، قائلا إن “حاضنة خطيرة ومتطرفة للإرهاب تنمو هناك وتسعى إلى تدمير دولة إسرائيل”.

(تغطية صحفية ستيفن شير وألكسندر كورنويل – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد )