مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في هجوم في حيفا والشرطة تردي المهاجم

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قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم نفذ طعنا بسكين الإثنين في محطة للحافلات في مدينة حيفا في شمال إسرائيل على ما أفاد جهاز الإسعاف فيما أشارت الشرطة إلى مقتل المنفذ وهو درزي إسرائيلي.

وهذا أول هجوم قاتل في إسرائيل منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير.

وقالت الشرطة إن المهاجم درزي إسرائيلي من مدينة شفاعمرو في شمال إسرائيل. والدروز من الأقليات العربية الموجودة في إسرائيل.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن المنفذ “أمضى الأشهر الأخيرة في الخارج وعاد إلى إسرائيل الأسبوع الماضي”.

وأضاف البيان “خرج الإرهابي من حافلة وطعن عدة مدنيين وتم تحييده لاحقا من قبل حارس أمن ومدني في مكان الحادث”.

ووقع الهجوم في محطة للحافلات والقطارات في مدينة حيفا الساحلية إحدى كبرى المدن الإسرائيلية المختلطة حيث يعيش العرب واليهود.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس لدى وصولهم إلى المحطة بعد إخلاء المصابين والقتيل، جثة المهاجم التي حجبت بغطاء فيما الدم على الأرض.

وقال جهاز نجمة داوود الحمراء في بيان مقتضب “أعلن مسعفونا وفاة رجل يبلغ حوالى 70 عاما، وهم يقدمون الإسعافات لأربعة مصابين”.

وأوضح إن ثلاثة من المصابين في حالة خطرة هم رجل وسيدة في الثلاثين من العمر تقريبا وفتى يبلغ 15 عاما، فيما الإصابة الرابعة معتدلة.

وأشادت حركة حماس الفلسطينية بالهجوم معتبرة أن “العملية رد طبيعي وبطولي على ما يرتكبه الاحتلال” من دون أن تعلن مسؤوليتها عنها.

وأتى الهجوم في وقت يبدو فيه أن المفاوضات غير المباشرة حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، معطلة بعد انتهاء المرحلة الأولى منه السبت.

الأحد، أعلنت إسرائيل تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة محذرة من “عواقب أخرى” على حماس إذا لم تقبل بمقترح تمديد موقت للهدنة في قطاع غزة.

دمس-ها/غ ر