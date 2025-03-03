مقتل شخص وإصابة أربعة بهجوم في حيفا والشرطة تردي المهاجم

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قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم نفذ طعنا بسكين الإثنين في محطة للحافلات في مدينة حيفا في شمال إسرائيل على ما أفاد جهاز الإسعاف فيما أشارت الشرطة إلى مقتل المنفذ وهو درزي إسرائيلي.

وقالت الشرطة إن المهاجم درزي إسرائيلي من مدينة شفاعمرو في شمال إسرائيل.

يعد الهجوم الاول الذي يؤدي إلى سقوط قتلى في إسرائيل منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير.

وجاء في وقت يبدوأن المفاوضات غير المباشرة حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، معطلة بعد انتهاء المرحلة الأولى منه السبت.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن المنفذ “أمضى الأشهر الأخيرة في الخارج وعاد إلى إسرائيل الأسبوع الماضي”.

وأضاف البيان “خرج الإرهابي من حافلة وطعن عددا من المدنيين وتم تحييده لاحقا من قبل حارس أمن ومدني في مكان الحادث”.

ووقع الهجوم في محطة للحافلات والقطارات في مدينة حيفا الساحلية إحدى كبرى المدن الإسرائيلية المختلطة حيث يعيش العرب واليهود.

وقال جهاز نجمة داوود الحمراء في بيان مقتضب “أعلن مسعفونا وفاة رجل يبلغ حوالى 70 عاما، وهم يقدمون الإسعافات لأربعة مصابين”.

وأوضح إن ثلاثة من المصابين في حالة خطرة هم رجل وسيدة في الثلاثين من العمر تقريبا وفتى يبلغ 15 عاما، فيما الإصابة الرابعة معتدلة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت بداية أن الهجوم نفذ بإطلاق النار.

– “تحقيق كامل” –

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس لدى وصولهم إلى المحطة بعد إخلاء المصابين والقتيل، جثة المهاجم التي حجبت بغطاء فيما الدم على الأرض.

ودان النائب الدرزي في الكنيست الإسرائيلي عن حزب “إسرائيل بيتنا” حمد عمار الهجوم “بشدة وبغضب”.

وبحسب بيان عمار، فإن المنفذ “يحمل الجنسية الألمانية، ولد وعاش في ألمانيا”.

وأضاف البيان “مثل هذا الفعل الإرهابي الذي يتعارض مع كل قيمة أخلاقية وإنسانية، لا يعكس بالتأكيد روح الطائفة الدرزية الحقيقية في إسرائيل، التي هي شريك كامل في الدفاع عن الدولة وقيمها”.

من جانبه، دان الزعيم الروحي للطائفة الدرزية موفق طريف في بيان الهجوم واصفا إياه بأنه “مؤلم ومؤسف للغاية”.

وأكد طريف في بيانه على ضرورية “توضيح الحقائق … وإجراء تحقيق كامل من قبل قوات الأمن حول الخلفية والظروف”.

وأشادت حركة حماس الفلسطينية بالهجوم معتبرة أن “العملية رد طبيعي وبطولي على ما يرتكبه الاحتلال” من دون أن تعلن مسؤوليتها عنها.

الأحد، أعلنت إسرائيل تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة محذرة من “عواقب أخرى” على حماس إذا لم تقبل بمقترح تمديد موقت للهدنة في قطاع غزة.

دمس-ها/لين