مقتل شخص وإصابة العشرات إثر اصطدام شاحنة بمحطة حافلات في وسط إسرائيل

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القدس (رويترز) – قُتل شخص واحد وأُصيب العشرات يوم الأحد عندما صدمت شاحنة محطة حافلات عند تقاطع رئيسي قرب تل أبيب في وسط إسرائيل فيما قالت الشرطة إنها تشتبه في أنه هجوم إرهابي.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية أن نحو 40 شخصا أصيبوا بدرجات متفاوتة، بعضهم إصابته خطيرة، ونقلوا إلى مستشفيات قريبة.

وقال مركز إيخيلوف الطبي في تل أبيب إن أحد المصابين لقي حتفه متأثرا بجراحه. وقال مركز شيبا الطبي القريب إنه عالج ثمانية مدنيين وجنود.

وقالت الشرطة إن الهجوم، الذي اصطدمت خلاله شاحنة بمحطة للحافلات قرب قاعدة عسكرية، وقع نحو الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش)، مشيرة إلى أنه تم “تحييد” السائق الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية بنيران أطلقها مدني كان قريبا من موقع الحادث.

وأضافت الشرطة “التحقيق جار في كل اتجاه مع التركيز على الاشتباه في أن هذا هجوم إرهابي”.

وقالت “تشير التحقيقات الأولية إلى أن سائق الشاحنة الذي كان يسير من الشمال للجنوب قرب قاعدة جليلوت (شمالي تل أبيب) انحرف عن مساره واصطدم بحافلة وأشخاص كانوا ينتظرون في المحطة”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المهاجم من عرب إسرائيل وأنه من مدينة قلنسوة بوسط إسرائيل.