مقتل شخص وإصابة 35 في ضربات أوكرانية على منطقة لوغانسك المحتلّة

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قُتل شخص وأُصيب 35 آخرون في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك (شرق) التي تسيطر عليها موسكو، بحسب ما أفادت السلطات الجمعة.

وقال ليونيد باسيتشنيك الحاكم الإقليمي المعيّن من قبل موسكو، في منشور على تطبيق ماكس الروسي إن “مسيّرات معادية” هاجمت مبنى كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية وسكن الطلاب التابع لها.

وأظهرت صور نشرها باسيتشنيك مبنيين متضرّرين بشدة، وانهار أحدهما بشكل جزئي بينما اشتعلت فيه النيران، وبدت جدران المبنى الآخر متفحّمة ونوافذه محطمة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الطوارئ أنّه عُثر على جثة تحت الأنقاض.

وأشار باسيتشنيك إلى أن 86 مراهقا تترواح أعمارهم بين 14 و18 عاما كانوا موجودين في المكان وقت الهجوم. وأضاف “أصيب 35 شخصا بإصابات متفاوتة”، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأوضح أنّ عناصر الإنقاذ يبحثون عن أشخاص آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية بأن الجيش الأوكراني استخدم أربع طائرات مسيّرة في الهجوم.

وأضافت “نتيجة للهجوم، انهار المبنى المؤلف من خمس طبقات حتى الطابق الثاني”.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الهجوم بأنه “جريمة شنيعة”.

ومنذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، تستهدف أوكرانيا الأراضي الروسية وتلك التي تحتلها موسكو ردا على القصف اليومي لأراضيها.

بور/ناش-ملك/خلص

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

