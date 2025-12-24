The Swiss voice in the world since 1935
مقتل شرطيين بانفجار في العاصمة الروسية (لجنة تحقيق)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أسفر انفجار ليل الثلاثاء الأربعاء في موسكو عن مقتل عنصرين من شرطة المرور إضافة الى شخص مشتبه به كانا يحاولان توقيفه، بحسب ما أفادت لجنة التحقيق الروسية الأربعاء.

وأوضحت اللجنة أنه “تمّ تفجير عبوة ناسفة” لدى اقتراب الشرطيين من الشخص الذي كان غير بعيد من سيارتهما.

وأضافت “قتل شرطيان متأثرين بجروحهما”، مشيرة الى أن الشخص الذي كان على مقربة منهما قضى في الانفجار كذلك.

وأعلنت اللجنة الروسية فتح تحقيق في “محاولة قتل” عناصر من قوات إنفاذ القانون و”تهريب متفجرات”.

وكانت لجنة التحقيق أفادت في بيان سابق عن إصابة شرطيين في “حادثة”.

ووقع الانفجار في حي يلتسكايا في جنوب موسكو، على مقربة من الموقع حيث قتل الاثنين الجنرال فانيل سارفاروف الذي كان يرأس قسم التدريب العملياتي داخل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في انفجار عبوة ناسفة وُضعت أسفل سيارة.

وفُرض طوق أمني مكثف في المنطقة وفقا لصور بثها التلفزيون الروسي الذي أفاد نقلا عن شهود عيان بوقوع انفجار قرابة الساعة 01,30 بعد منتصف الليل (22,30 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش).

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، قتل العديد من الجنرالات الروس والمسؤولين المحليين والشخصيات العامة الداعمة للهجوم بانفجارات وقعت في الأراضي الروسية وفي الجزء المحتل من أوكرانيا. وأعلنت كييف مسؤوليتها عن بعض هذه الهجمات.

ورحّب مصدر في جهاز الاستخبارات الأوكراني بـ”تصفية” عنصري الشرطة، مشيرا إلى أنّهما قاتلا في أوكرانيا “وعذّبا أسرى حرب أوكرانيين”، من دون تقديم أدلّة على ذلك. 

وقال المصدر إنّ الهجوم نفذه “أحد السكان المحليين”، من دون الإعلان عن الضلوع فيه.

بور/كام-ناش/ح س

