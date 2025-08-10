مقتل شرطي في هجوم “إرهابي” بجنوب شرق إيران (وكالة أنباء)

قُتل شرطي في محافظة سيستان بلوشستان المضطربة بجنوب شرق إيران، على ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية الأحد مشيرة إلى مقتل ثلاثة مهاجمين أيضا.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن “شرطيا من سرفان قتل فيما كان إرهابيون يحاولون الدخول إلى مركز الشرطة” في هذه المنطقة من سيستان بلوشستان.

وينتمي المهاجمون وفق الوكالة إلى جماعة جيش العدل الجهادية البلوشية التي تتمركز في باكستان وتنشط في جنوب شرق إيران.

وأفادت تسنيم بـ”مقتل ثلاثة إرهابيين واعتقال اثنين آخرين”.

وتقع محافظة سيستان بلوشستان المضطربة على مسافة نحو 1200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة طهران، وتشترك في حدود طويلة مع باكستان وأفغانستان.

وتشهد المنطقة اشتباكات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، ومتمردين من الأقلية البلوشية وجماعات سنية متطرفة ومهربي مخدرات.

في 26 تموز/يوليو اقتحم مسلحون مبنى محكمة في عاصمة الولاية زاهدان فقتلوا ستة أشخاص على الأقل في هجوم تبناه فيما بعد “جيش العدل”.

وفي أحد أعنف الهجمات في المحافظة قُتل 10 شرطيين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في ما وصفته السلطات أيضا بأنه هجوم “إرهابي”.

