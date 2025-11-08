مقتل شقيقين بضربة اسرائيلية في جنوب لبنان (اعلام رسمي)

قتل شقيقان السبت جراء ضربة اسرائيلية استهدفت سيارتهما في منطقة محاذية لجنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، على وقع اتساع المخاوف من توسيع اسرائيل نطاق ضرباتها بعد نحو عام من سريان وقف إطلاق النار.

وكرّر لبنان خلال الأسبوع الحالي إبداء استعداده للتفاوض مع اسرائيل من أجل وقف ضرباتها التي بلغت ذورتها الخميس مع استهداف مبان في جنوب لبنان، قالت إن حزب الله يستخدمها كبنى تحتية في سياق محاولاته لإعادة إعمار قدراته العسكرية.

وأوردت الوكالة الوطنية أن “مسيّرة معادية استهدفت شقيقين من بلدة شبعا”، خلال مرورهما على طريق عند السفح الغربي لجبل الشيخ، يربط محافظتي الجنوب بالبقاع (شرق)، ما “أدى إلى اشتعال سيارتهما رباعية الدفع واستشهادهما”.

وأوردت وزارة الصحة الحصيلة ذاتها.

وتعدّ المنطقة المستهدفة خارج نطاق الضربات التي سبق لإسرائيل أن نفذتها منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله قبل عامين.

وأدت ضربة اسرائيلية مماثلة صباح السبت على سيارة قرب مستشفى في مدينة بنت جبيل في جنوب البلاد الى إصابة سبعة مواطنين بجروح، وفق وزارة الصحة.

ومع اقتراب مرور عام على وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا استمرت سنة بين إسرائيل وحزب الله، تواصل الدولة العبرية شنّ غارات، خصوصا على جنوب لبنان، تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب يحاولون إعادة إعمار قدراته. وتبقي قواتها في خمس نقاط حدودية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وفي رسالة وجهها الى المسؤولين والشعب اللبناني الخميس، اعلن حزب الله رفضه أن “يُستدرج” لبنان الى “تفاوض سياسي مع إسرائيل”.

وشنّت اسرائيل خلال اليوم ذاته سلسلة غارات على ما وصفته بـ”أهداف” للحزب بعد توجيه انذارات للسكان بالإخلاء، في تصعيد اثار تنديد مسؤولين لبنانيين والأمم المتحدة.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون الخميس إن “التفاوض هو النتيجة المتاحة لوقف الاعتداءات” الإسرائيلية.

وقال إنه منذ وقف اطلاق النار، “لم تدّخر إسرائيل جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين” مضيفا “وصلت رسالتكم”.

وبحسب مصدر رسمي لبناني، فإن “اسرائيل لم ترد سلبا أو ايجابا على اقتراح التفاوض”.

قرّرت الحكومة اللبنانية في الخامس من آب/أغسطس، نزع سلاح حزب الله، ووضع الجيش اللبناني خطة من خمس مراحل للقيام بذلك. إلا أن الحزب رفض باستمرار تسليم سلاحه، واصفا قرار الحكومة بأنه “خطيئة”.

