مقتل صحافي متعاون مع “الجزيرة” في غزة مع تواصل العمليات الإسرائيلية

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قُتل صحافي يعمل لحساب قناة الجزيرة الاثنين بضربة إسرائيلية في غزة حيث يواصل الجيش عملياته البرية بتطويق حي تل السلطان في رفح في جنوب القطاع.

منذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 آذار/مارس، قُتل 730 فلسطينيا على الأقل في القطاع المحاصر والمدمّر، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة والتي أحصت سقوط 57 قتيلا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وكان حسام شبات يعمل بصفة صحافي متعاون مع “الجزيرة مباشر”، وفق ما أوضحت القناة القطرية.

وأوضح الدفاع المدني في غزة أن شبات قتل جراء استهداف سيارته في “غارة جوية إسرائيلية بشكل مباشر أثناء تغطيته لغارة جوية” قرب بلدة بيت لاهيا في شمال غزة.

وأظهرت لقطات لتلفزيون فرانس برس أن السيارة التي كانت تحمل شعار تلفزيون للدلالة على أنها تابعة لفريق تلفزيوني وكذلك شعار القناة أصيبت في جزئها الخلفي وقد عثر على جثة الصحافي ممددة أرضا على مقربة منها.

كانت إسرائيل اتّهمت حسام شبات بأنه عضو في حماس، ما نفاه بشدة، وفق لجنة حماية الصحافيين.

وأعلن الدفاع المدني في غزة أيضا مقتل محمد منصور، مراسل تلفزيون فلسطين التابع لحركة الجهاد الإسلامي في غارة بجنوب القطاع، مشيرا إلى أن منصور قُتل بضربة على منزله في خان يونس.

– “مجزرة جديدة” –

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن الضربات طالت الاثنين نحو عشر سيارات في قطاع غزة.

ودانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان قيام “الاحتلال بارتكاب مجزرة جديدة بحق الصحافيين واستهداف الزميلين محمد منصور وحسام شبات”.

في 15 آذار/مارس، قُتل أربعة صحافيين بضربة إسرائيلية على بيت لاهيا وكانوا يعملون في ذاك اليوم لحساب منظمة خيرية.

ولفتت نقابة الصحافيين إلى أنه منذ بدء الحرب، قُتل أكثر من 206 صحافيين وعاملين في وسائل إعلام “برصاص وصواريخ الاحتلال، في أكبر مجزرة دموية تُرتكب بحق الإعلاميين في التاريخ الحديث، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ مخجل”.

وأسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.

ولا يزال 58 رهينة من أصل 251 خطفوا خلال هجوم حماس محتجزين في غزة بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي انهم قضوا.

وأدّت الحرب في غزة إلى مقتل 50082 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات أصدرتها الاثنين وزارة الصحة التي تديرها حماس.

وتشكّك إسرائيل في مصداقية أرقام الوزارة، إلا أن الأمم المتحدة تعتبرها ذات موثوقية.

ويتعذّر على وكالة فرانس برس التحقّق من حصيلة النزاع لدى مصادر مستقلة.

– محاصرون –

في رفح، عند الحدود بين غزة ومصر، واصل الجيش الإسرائيلي عملية أطلقها الأحد في حي تل السلطان “بهدف تفكيك البنية التحتية للإرهاب والقضاء على الإرهابيين في المنطقة”.

وقال الدفاع المدني في غزة إن “أكثر من 50 ألف مواطن يواجهون خطرا محدقا على حياتهم جراء محاصرتهم” في المنطقة التي تشهد عمليات للجيش الإسرائيلي “أوقعت عشرات القتلى والجرحى”.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مكتبها في رفح بجنوب قطاع غزة تعرض لأضرار جراء قذيفة متفجرة الاثنين، مضيفة أنه لم يصب أي من موظفيها بأذى.

ورد الجيش الإسرائيلي مساء قائلا إنه أطلق النار خطأ على مبنى الصليب الأحمر ، بعدما ظن عناصره أنهم “حددوا هوية مشتبه بهم”، مضيفا أنه سيتم فتح تحقيق.

من جهته، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين إن القصف الذي طال مجمعا تابعا للمنظمة في غزة الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل موظف بلغاري، مصدره “دبابة إسرائيلية”. وكانت إسرائيل قد نفت مسؤوليتها عن الضربة.

في الأثناء، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الإثنين خلال زيارة إلى القدس إن “استئناف المفاوضات” غير المباشرة بين حماس وإسرائيل هو “السبيل الوحيد والممكن لوضع حد لمعاناة الطرفين”.

في 19 كانون الثاني/يناير دخل حيّز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع المدمّر جراء 15 شهرا من الحرب.

لكن بعد خلافات استمرت أسابيع بين حماس وإسرائيل حول المراحل التالية، خرقت الدولة العبرية الاتفاق في 18 آذار/مارس بتنفيذها ضربات واستئنافها عمليات برية تقول إنها ترمي إلى إجبار الحركة على الإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها.

ونشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الاثنين مقطعا مصورا لرهينتين إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.

من جهتها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على إسرائيل، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض “مقذوفين” أطلقا من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

كذلك أعلن الجيش أنه “اعترض” صاروخا أطلق من اليمن، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وعدة مناطق في وسط إسرائيل، لكن مراسلي وكالة فرانس برس في القدس سمعوا عدة انفجارات خفيفة بعيدة.

بور-ع ز/ود/ح س