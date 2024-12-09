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مقتل ضابطَين عراقيَين في اشتباك مسلّح مع “إرهابيين” في غرب البلد (رسمي)

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قُتل ضابطان عراقيان جرّاء اشتباك مسلّح مع “إرهابيين” في محافظة الأنبار المحاذية لسوريا بغرب العراق، على ما أعلنت السلطات الاثنين.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان “تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في عملية نوعية بمحافظة الأنبار، من مداهمة أحد الأوكار الإرهابية والقضاء على عناصره” المختبئين في المنزل.

وأدّت هذه العملية بحسب المصدر نفسه إلى “استشهاد اثنين من ضباطنا (…) بعد الاشتباك المسلح مع المطلوبين”.

أعلنت بغداد في أواخر العام 2017 دحر تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل ذلك بثلاثة أعوام. غير أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في مناطق عدة وتشنّ هجمات تستهدف القوات الأمنية خصوصا في مناطق نائية خارج المدن.

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن العراقية وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في محافظة صلاح الدين بشمال العراق.

ولم تتبنّ يومها أي جهة على الفور الهجوم الذي وقع في قضاء طوز خورماتو المحاذي لمحافظة كركوك التي تشهد بشكل متقطّع هجمات تنفذها مجموعات جهادية.

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014 إقامة “دولة الخلافة” التي انهارت بعد هزيمة التنظيم المتطرف في العراق في 2017 وفي سوريا في العام 2019 أمام المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة في تموز/يوليو، أن عدد عناصر التنظيم في العراق وسوريا يراوح راهنا “بين 1500 و3000 مقاتل”.

وأكد التقرير أن التنظيم “لا يزال قادرا على شنّ هجمات متفرقة ومؤثّرة وهو ينفّذ عمليات ضمن مجموعات صغيرة لا تتجاوز خمسة أفراد في مناطق وعرة”.

كبج/ص ك

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