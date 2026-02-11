The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مقتل طفلين وإصابة 12 شخصا في غارة بمسيّرة على مدرسة في السودان (مصدر طبي)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قُتل طفلان وأُصيب 12 آخرون بجروح الأربعاء في غارة جوية من مسيّرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع استهدفت مدرسة دينية في مدينة بولاية شمال كردفان تخضع لسيطرة الجيش، وفق ما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس.

وأفاد شاهد عيان أن الغارة استهدفت مدرسة دينية في مدينة الرهد، ونسب الهجوم إلى قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني منذ نيسان/ابريل 2023. وأشار إلى أنه شاهد 12 جريحا إثر الغارة.

وتٌعدّ كردفان، المنطقة الشاسعة الخصبة الغنية بالنفط، حاليا الجبهة الأكثر تضررا في الصراع الذي يُدمّر السودان منذ نحو ثلاث سنوات.

تقع الرهد بالقرب من الأبيض وهي مدينة استراتيجية على الطريق الذي يربط غرب السودان بالعاصمة الخرطوم، والتي تسعى قوات الدعم السريع حاليا إلى السيطرة عليها بعد استعادة الفاشر في تشرين الأول/أكتوبر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور غرب البلاد.

وقد نزح أكثر من 115 ألف شخص من كردفان مذاك، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

أسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد نحو 11 مليونا، ما تسبب في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

بور-ندى/جك/خلص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية