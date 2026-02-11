مقتل طفلين وإصابة 12 شخصا في غارة بمسيّرة على مدرسة في السودان (مصدر طبي)

afp_tickers

2دقائق

قُتل طفلان وأُصيب 12 آخرون بجروح الأربعاء في غارة جوية من مسيّرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع استهدفت مدرسة دينية في مدينة بولاية شمال كردفان تخضع لسيطرة الجيش، وفق ما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس.

وأفاد شاهد عيان أن الغارة استهدفت مدرسة دينية في مدينة الرهد، ونسب الهجوم إلى قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني منذ نيسان/ابريل 2023. وأشار إلى أنه شاهد 12 جريحا إثر الغارة.

وتٌعدّ كردفان، المنطقة الشاسعة الخصبة الغنية بالنفط، حاليا الجبهة الأكثر تضررا في الصراع الذي يُدمّر السودان منذ نحو ثلاث سنوات.

تقع الرهد بالقرب من الأبيض وهي مدينة استراتيجية على الطريق الذي يربط غرب السودان بالعاصمة الخرطوم، والتي تسعى قوات الدعم السريع حاليا إلى السيطرة عليها بعد استعادة الفاشر في تشرين الأول/أكتوبر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور غرب البلاد.

وقد نزح أكثر من 115 ألف شخص من كردفان مذاك، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

أسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد نحو 11 مليونا، ما تسبب في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

بور-ندى/جك/خلص