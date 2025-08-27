مقتل طفلين وجرح 14 آخرين في إطلاق نار في مينيابوليس

قُتل طفلان وجرح 17 شخصا 14 منهم أطفالا، بعد أن أطلق مسلح النار الأربعاء على أطفال كانوا داخل كنيسة في مينيابوليس، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال قائد شرطة مينيابوليس براين أوهارا للصحافيين أن المسلح وهو في مطلع العشرينات من العمر، أطلق النار باتجاه كنيسة أنانسييشن (البشارة) فيما كان عشرات التلاميذ يحضرون القداس في الأسبوع الأول من العام الدراسي.

وتقع الكنيسة إلى جانب مدرسة تابعة لها في جنوب أكبر مدن ولاية مينيسوتا.

وقال أوهارا أن “طفلين يبلغان 8 و10 أعوام قتلا على مقعدي الكنيسة حيث كانا يجلسان” وإن 17 آخرين جرحوا، 14 منهم أطفالا. واثنان من الجرحى في حالة حرجة.

أطلق المسلح النار من بندقية ومسدس وبندقية صيد قبل أن ينتحر في موقف السيارات، بحسب قائد الشرطة.

وكتب حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز على منصة إكس في وقت سابق “أُبلغت عن إطلاق نار في مدرسة أنانسييشن الكاثوليكية وسنواصل إطلاعكم على المعلومات حال ورودها”.

وأظهرت مشاهد حية عددا من الأهالي وهم يغادرون مع صغارهم وسط تواجد كبير لفرق الطوارئ.

وقال الرئيس دونالد ترامب إنه أُبلغ بحادثة “إطلاق النار المأسوي” مؤكدا أن مكتب التحقيقات الفدرالي يجري تحقيقاته.

وكتب على منصته تروث سوشال أن “البيت الأبيض سيواصل متابعة هذا الوضع المروع. أدعوكم للصلاة معي من أجل جميع الأشخاص المتأثرين” بالحادثة

وتأتي الحادثة بعد سلسلة من التقارير الكاذبة عن وجود مطلقي نار في حرم كليات أميركية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مع بدء العام الدراسي.

