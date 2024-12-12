مقتل طفل في هجوم يشتبه في أنه فلسطيني على حافلة إسرائيلية

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قرب بيت جالا (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن طفلا قُتل ليلة الأربعاء إلى يوم خميس بعدما أطلق مسلح يشتبه في أنه فلسطيني النار على حافلة إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته تلاحق المسلح وأقامت حواجز على الطرق وحاصرت منطقة قريبة من مدينة بيت لحم الفلسطينية.

وقال مسعفون ومستشفى إن إطلاق النار أسفر عن إصابة أربعة على الأقل بينهم طفل يبلغ من العمر نحو 12 عاما ولقي حتفه لاحقا في مستشفى بالقدس متأثرا بإصابته.

وكانت الضفة الغربية تشهد تصاعدا لأعمال العنف بالفعل قبل اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، وازدادت حدتها منذ ذلك الحين وسط شن إسرائيل لمداهمات متكررة وتصاعد عنف المستوطنين اليهود والهجمات التي يشنها فلسطينيون في الشوارع ضد إسرائيليين.