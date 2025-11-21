مقتل طيار بتحطّم مقاتلة هندية في معرض دبي للطيران

قضى طيّار الجمعة في تحطّم طائرة مقاتلة هندية خلال عرض جوي ضمن معرض دبي للطيران، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأورد البيان الذي نُشر على منصة إكس “في حادث مؤلم، لقي طيار تابع للقوات الجوية الهندية حتفه حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز تيجاس متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران”.

وباشر سلاح الجو الهندي تحقيقا لتحديد سبب الحادث. وأعرب في بيان عن “أسف عميق لمقتل طيار”، مؤكدا “وقوفه إلى جانب عائلته المفجوعة”.

