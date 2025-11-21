The Swiss voice in the world since 1935
مقتل طيار بتحطّم مقاتلة هندية في معرض دبي للطيران

تم نشر هذا المحتوى على
قضى طيّار الجمعة في تحطّم طائرة مقاتلة هندية خلال عرض جوي ضمن معرض دبي للطيران، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأورد البيان الذي نُشر على منصة إكس “في حادث مؤلم، لقي طيار تابع للقوات الجوية الهندية حتفه حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز تيجاس متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران”.

وباشر سلاح الجو الهندي تحقيقا لتحديد سبب الحادث. وأعرب في بيان عن “أسف عميق لمقتل طيار”، مؤكدا “وقوفه إلى جانب عائلته المفجوعة”.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

