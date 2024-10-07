مقتل عاملين صينيين في هجوم في باكستان تبنته مجموعة انفصالية

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أعلنت سفارة الصين في باكستان الإثنين مقتل صينيين يعملان في مشروع لإقامة محطة نووية في باكستان في هجوم وقع في كراتشي وتبنته جماعة مسلحة انفصالية، وفق ما أفادت السفارة الصينية.

وبكين شريك اقتصادي أساسي لباكستان، غير أن مشاريع البنى التحتية التي تمولها الصين تثير نقمة وغالبا ما يتم استهداف مواطنيها في هذا البلد.

وأفادت حكومة إقليم السند (جنوب) عبر منصة إكس أن “شاحنة صهريج” انفجرت الأحد قرابة الساعة 23,00 على الطريق السريع المؤدي إلى مطار كراتشي، كبرى مدن باكستان.

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية المسلحة في بيان إنها “استهدفت موكب مهندسين ومستثمرين صينيين” آتية من مطار كراتشي.

وذكرت السفارة الصينية في بيان أن مواطنَين صينيين قتلا في “هجوم إرهابي” على موكب صينيين يعملون في مشروع بورت قاسم للطاقة الممول من الصين.

كذلك أدى الهجوم بحسب السفارة إلى إصابة صيني ثالث وعدد من الباكستانيين بجروح.

وذكر تلفزيون “جيو نيوز” المحلي سقوط قتيلين وعشرة جرحى.

وحضت السفارة الصينية السلطات الباكستانية على إجراء “تحقيق معمق حول الهجمات وإنزال عقاب صارم بالقتلة، واتخاذ تدابير لضمان أمن المواطنين والمؤسسات والمشاريع الصينية بصورة كاملة”.

وسبق أن طلبت بكين مرارا من إسلام آباد ضمان أمن رعاياها.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية الإثنين “التزامها ضمان أمن المواطنين الصينيين”.

وتطالب جماعة جيش تحرير بلوشستان بحكم ذاتي للإقليم الذي يعد الأكبر والأفقر في باكستان.

وتستهدف الجماعة بانتظام مواطنين صينيين، معتبرة أن السكان المحليين البلوش لا يحصلون على نصيبهم العادل من الثروات التي يستغلها المستثمرون الأجانب من المنطقة الغنية بالمعادن.

بور-جتس/ح س-دص/غ ر