مقتل عاملين صينيين في هجوم في كراتشي

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استهدف انفجار كبير موكبا لعمال صينيين في كراتشي كبرى مدن باكستان ما أدى الى مقتل اثنين منهم، بحسب ما أعلنت سفارة الصين الاثنين، في هجوم تبنته جماعة انفصالية.

وبكين شريك اقتصادي أساسي لباكستان، غير أن مشاريع البنى التحتية التي تمولها الصين تثير نقمة وغالبا ما يتم استهداف مواطنيها في هذا البلد.

وأفادت حكومة إقليم السند (جنوب) عبر منصة إكس أن “شاحنة صهريج” انفجرت الأحد قرابة الساعة 23,00 على الطريق السريع المؤدي إلى مطار كراتشي، كبرى مدن باكستان.

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية المسلحة في بيان إنها “استهدفت موكب مهندسين ومستثمرين صينيين” آتية من مطار كراتشي.

تقع كراتشي عند حدود اقليم بلوشستان، الأكبر لكن الأفقر في البلاد، حيث تم ضخ مليارات الدولارات في مشاريع النقل والطاقة والبنى التحتية كجزء من الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.

تطالب جماعة جيش تحرير بلوشستان بحكم ذاتي للإقليم وتخوض حربا ضد الدولة متهمة إياها بالسماح باستغلال غير عادل للموارد من قبل أجانب في هذه المنطقة الغنية بالمعادن.

في آب/اغسطس نفذت هجمات منسقة عبر الاقليم أدت الى مقتل عشرات الأشخاص معظمهم من البنجابيين، أكبر مجموعة اتنية في باكستان، كانوا يعملون في المنطقة.

– ضغوط أمنية –

وذكرت السفارة الصينية في بيان أن مواطنَين صينيين قتلا في “هجوم إرهابي” على موكب صينيين يعملون في مشروع بورت قاسم للطاقة الممول من الصين.

كذلك أدى الهجوم بحسب السفارة إلى إصابة صيني ثالث وعدد من الباكستانيين بجروح.

وحضت السفارة الصينية السلطات الباكستانية على إجراء “تحقيق معمق حول الهجمات وإنزال عقاب صارم بالقتلة، واتخاذ تدابير لضمان أمن المواطنين والمؤسسات والمشاريع الصينية بصورة كاملة”.

وسبق أن طلبت بكين مرارا من إسلام آباد ضمان أمن رعاياها.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية الإثنين “التزامها ضمان أمن المواطنين الصينيين”.

يأتي هجوم ليل الأحد قبل أسبوع من استضافة باكستان للعديد من رؤساء الحكومات لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهي كتلة أنشأتها روسيا والصين لتعميق العلاقات مع دول آسيا الوسطى.

بكين هي أقرب حليف إقليمي لإسلام أباد وتقدم تقدم مساعدة مالية لإنقاذ جارتها في كثير من الأحيان.

شهد مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان ضخ عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع ضخمة للنقل والطاقة والبنى التحتية، وهي جزء من مشروع “الحزام والطريق” الصيني العابر للحدود.

قتل انتحاري خمسة مهندسين صينيين يعملون في بناء سد في شمال غرب باكستان في آذار/مارس ما أدى الى توقف المشروع موقتا.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكنه جاء بعد أيام من محاولة مسلحين اقتحام مكاتب ميناء غوادار للمياه العميقة في الطرف الآخر من البلاد، والذي يعتبر حجر الزاوية للاستثمار الصيني في باكستان.

في حزيران/يونيو 2020، استهدف المتمردون البلوش بورصة باكستان المملوكة جزئيا من شركات صينية، في العاصمة التجارية كراتشي.

في 2019، اقتحم مسلحون فندقا فخما في إقليم بلوشستان يطل على ميناء غوادار البحري الرائد المدعوم من الصين والذي يوفر وصولا استراتيجيا إلى بحر العرب، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

بور/دص-نور/غ ر