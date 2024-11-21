مقتل عشرات جراء قصف إسرائيلي لشمال قطاع غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي قصف ما لا يقل عن خمسة منازل مكتظة بالسكان في شمال قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس مما أدى إلى دفن عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض، كما توغلت القوات الإسرائيلية أكثر على امتداد الطرف الشمالي من القطاع.

وقال مسعفون إن عمليات الإنقاذ تجري في بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن عدد القتلى بلغ 66، لم يُعثر على معظمهم بعد.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من الجيش الإسرائيلي الذي يعمل في بيت لاهيا، وفي جباليا وبيت حانون القريبتين، منذ أوائل الشهر الماضي في حملة قال إنها تستهدف منع مقاتلي حماس من معاودة تنظيم صفوفهم وشن هجمات.

وقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، إن 200 شخص على الأقل يعيشون في المنطقة السكنية التي تعرضت للقصف في البلدة، وإن كثيرين من الأشخاص ما زالوا مفقودين. والمستشفى أحد المرافق الطبية الثلاثة التي تعمل بالكاد في المنطقة الشمالية المحاصرة.

وأضاف أبو صفية أن المسعفين ينتشلون الجرحى ويعالجونهم في الموقع بسبب عدم وجود سيارات إسعاف لنقلهم إلى المستشفيات.

وأضاف أبو صفية أنه حتى لو تمكن المصابون من الوصول إلى المستشفى فسيموت كثيرون منهم بسبب نقص الإمدادات الطبية والأطباء المتخصصين بعد أن احتجزت إسرائيل معظم الطاقم الطبي أو طردته.

وتركزت العمليات الإسرائيلية في غزة منذ أسابيع على الطرف الشمالي من القطاع حيث حاصر الجيش ثلاث بلدات رئيسية وأمر السكان بالفرار.

وقال سكان في البلدات الثلاث، جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، إن القوات الإسرائيلية دمرت مئات المنازل منذ أن بدأت أحدث هجماتها في الخامس من أكتوبر تشرين الأول.