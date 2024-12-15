مقتل عشرات جراء هجمات جوية وبرية إسرائيلية على غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن ما لا يقل عن 48 فلسطينيا، بينهم صحفي وعمال إنقاذ، لقوا حتفهم في هجمات شنتها إسرائيل على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت عشرات المسلحين واعتقلت آخرين في هجمات جوية وبرية شنتها على شمال القطاع.

وذكر مسعفون وصحفيون إن غارة جوية استهدفت جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في منطقة سوق النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل أحمد اللوح، مصور قناة الجزيرة، وخمسة آخرين.

وقالت قناة الجزيرة التلفزيونية إن اللوح كان يباشر عمله عندما لقي حتفه ونددت بإسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف مسلحين من حركتي المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي ينفذون عمليات من مكتب جهاز الدفاع المدني في النصيرات. وأضاف أن اللوح كان عضوا في حركة الجهاد الإسلامي، دون تقديم أدلة.

ولم تعلق الجزيرة بعد على زعم إسرائيل انتماء اللوح إلى الجهاد الإسلامي، لكنها نددت بتصريحات إسرائيلية سابقة أشارت إلى أن بعض صحفيي الشبكة المملوكة لقطر الذين قُتلوا في حرب غزة كانوا أعضاء في جماعات مسلحة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لحماس إن نضال أبو حجير رئيس جهاز الدفاع المدني في النصيرات كان من بين القتلى.

وقال زكي عماد الدين من جهاز الدفاع المدني للصحفيين في المستشفى “تم استهداف نقطة الدفاع المدني في مخيم النصيرات أثناء وجود الطواقم لأن الطواقم تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين”.

واستهدفت غارة جوية أخرى مجموعة رجال على صلة بحماس مكلفين بحماية شاحنات المساعدات غربي مدينة غزة، في حين قال مسعفون إن العديد منهم قُتلوا أو أُصيبوا لكن لم يتوفر بعد العدد الدقيق للقتلى والمصابين.

وذكر مسعفون وسكان أن 11 على الأقل لقوا حتفهم في ثلاث غارات جوية إسرائيلية منفصلة على منازل في مدينة غزة، فيما قُتل تسعة في بيت لاهيا وبيت حانون ومخيم جباليا عند قصف مجموعات من المنازل أو إضرام النيران فيها، ولقي اثنان حتفهما في ضربة بطائرة مسيرة في رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المنازل الثلاثة في مدينة غزة تخص مسلحين كانوا يخططون لشن هجمات. وأضاف أنه اتخذ خطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين قبل ذلك، منها استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية.

ونشر الجيش صورة تظهر الأسلحة التي قال إنها ضُبطت في بيت لاهيا، وتضمنت متفجرات وعشرات القنابل اليدوية.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، قال مسعفون إن ما لا يقل عن 20 شخصا، منهم نساء وأطفال، قُتلوا حينما ضربت غارة جوية ملجأ يؤوي عائلات نازحة.

وفي بيت حانون، قال سكان إن القوات الإسرائيلية حاصرت عائلات لجأت إلى مدرسة خليل عويضة ثم اقتحمتها وأمرت النازحين بالتوجه نحو مدينة غزة.

وذكر مسعفون أن قتلى ومصابين سقطوا خلال اقتحام المدرسة بينما اعتقل الجيش الكثير من الرجال.

وقال الجيش إنه استهدف عشرات المسلحين بضربات جوية وبرية واحتجز آخرين في بيت حانون.

ولم يتسن لرويترز التحقق مما إذا كان أي من القتلى من المسلحين. ولا تكشف حماس عن خسائرها البشرية ولا تميز وزارة الصحة الفلسطينية في حصيلة القتلى اليومية بين المسلحين والمدنيين.

وتقول إسرائيل إن مسلحي غزة عادة ما يختبئون بين المدنيين ويستخدمونهم دروعا بشرية. وتنفي حماس هذا.