مقتل عشرات في غزة وجيش إسرائيل يتوغل مجددا في شمال القطاع

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مكتب الإعلام الحكومي الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة إن 26 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 93 آخرون في ضربات جوية إسرائيلية على مسجد ومدرسة يؤويان نازحين في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.

وذكر مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني أن 20 آخرين على الأقل قتلوا منذ مساء يوم السبت في شمال قطاع غزة بعد أن أرسل الجيش الإسرائيلي دبابات إلى مناطق هناك لأول مرة منذ شهور وأصدر أوامر للسكان بالإخلاء.

وقال الجيش في بيان إنه “نفذ ضربة دقيقة على إرهابيين من حماس” كانوا يعملون داخل مراكز قيادة وتحكم في مدرسة ابن رشد ومسجد شهداء الأقصى في منطقة دير البلح بوسط قطاع غزة.

وتنفي حماس الاتهامات الإسرائيلية باستخدام مرافق مدنية مثل المدارس والمستشفيات والمساجد في أغراض عسكرية.

وقال إمام المسجد، ويدعى أحمد، بينما أخذ ينتشل مصاحف من بين الحطام “المسجد إله عشرين سنة… والناس نازحين، فيش أي حاجة” معبرا عن صدمته من الضربة.

وجاءت الضربات قبل يوم من الذكرى السنوية الأولى للحرب بين إسرائيل وحماس وفي وقت توسع فيه إسرائيل حملتها على لبنان.

واندلعت أحدث حلقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود عندما قادت حركة حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أدى إلى مقتل 1200 واحتجاز نحو 250 رهينة.

وتفيد وزارة الصحة في قطاع غزة بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع أدت إلى مقتل ما يقرب من 42 ألف فلسطيني فضلا عن تشريد كل سكان القطاع تقريبا البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة وتفشي أزمة جوع. وأدت الحملة إلى توجيه اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية في دعوى تنظرها محكمة العدل الدولية، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.

وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل الأطراف على ضمان حماية جميع المدنيين.

وقالت “هذا عام موصوم بالأسى وأسئلة بلا إجابة. تمزقت أسر ولا يزال العديد من الأحباء محتجزين رغما عنهم. لقد قتل عشرات الآلاف ونزح الملايين في أنحاء المنطقة”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن إسرائيل قصفت 27 منزلا ومدرسة وملجأ للنازحين في أنحاء القطاع خلال 48 ساعة.

وقال مسعفون إن ضربة إسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين في رفح قرب الحدود مع مصر. وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات هناك منذ مايو أيار.