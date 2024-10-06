مقتل عشرات في غزة وجيش إسرائيل ينفذ توغلا جديدا في شمال القطاع

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مكتب الإعلام الحكومي الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة إن 26 على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 93 آخرون في ضربات جوية إسرائيلية على مسجد ومدرسة يؤويان نازحين في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.

وذكر مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني أن 20 آخرين على الأقل قتلوا منذ مساء يوم السبت في شمال قطاع غزة بعد أن أرسل الجيش الإسرائيلي دبابات إلى مناطق هناك لأول مرة منذ شهور وأصدر أوامر للسكان بالإخلاء.

وذكر الجيش في بيان أنه “نفذ ضربة دقيقة على إرهابيين من حماس” كانوا يعملون داخل مراكز للقيادة والتحكم في مدرسة ابن رشد ومسجد شهداء الأقصى في منطقة دير البلح بوسط قطاع غزة.

وتنفي حماس الاتهامات الإسرائيلية باستخدام مرافق مدنية مثل المدارس والمستشفيات والمساجد في أغراض عسكرية.

وقال إمام المسجد، ويدعى أحمد، بينما أخذ ينتشل مصاحف من بين الحطام “المسجد إله عشرين سنة… والناس نازحين، فيش أي حاجة” معبرا عن صدمته من الضربة.

وجاءت الضربات قبل يوم من الذكرى السنوية الأولى للحرب بين إسرائيل وحماس وفي وقت توسع فيه إسرائيل حملتها على لبنان.

واندلعت أحدث حلقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود عندما قادت حركة حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أدى إلى مقتل 1200 واحتجاز نحو 250 رهينة.

ووفقا لوزارة الصحة في القطاع، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل ما يقرب من 42 ألف فلسطيني فضلا عن تشريد كل سكان القطاع تقريبا البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة وتفشي أزمة جوع. وأدت الحملة إلى توجيه اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية في دعوى تنظرها محكمة العدل الدولية، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.

وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل الأطراف على ضمان حماية جميع المدنيين.

وقالت “هذا عام موصوم بالأسى والأسئلة التي بلا إجابة. تمزقت أسر ولا يزال العديد من الأحباء محتجزين رغما عنهم. لقد قتل عشرات الآلاف ونزح الملايين في أنحاء المنطقة”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن إسرائيل قصفت 27 منزلا ومدرسة وملجأ للنازحين في أنحاء القطاع خلال 48 ساعة.

وقال مسعفون إن ضربة إسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين في رفح قرب الحدود مع مصر. وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات هناك منذ مايو أيار.

* دبابات تتوغل في شمال القطاع

أصدر الجيش الإسرائيلي يوم السبت أوامر إخلاء جديدة لأجزاء من مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، شمال دير البلح مباشرة، مما أجبر مئات العائلات على النزوح. وقال الجيش في بيان إن قواته تهدف إلى العمل ضد مسلحي حماس الذين شنوا هجمات من المنطقة.

ودفع الجيش الإسرائيلي بدبابات إلى بيت لاهيا وجباليا بشمال قطاع غزة يوم السبت كما قصفت طائرات عدة منازل. وقال مسعفون إن ذلك أسفر عن مقتل 20 على الأقل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات طوقت منطقة جباليا حيث تتركز عملياته.

وفي إحدى الغارات الجوية، قتل عشرة في منزل واحد كما قتل خمسة في غارة أخرى استهدفت منزلا ثانيا. ووصف السكان تلك الليلة بأنها واحدة من أسوأ الليالي منذ عدة أشهر.

وقال رائد (52 عاما) من جباليا قبل أن يغادر هو وعائلته إلى مدينة غزة يوم الأحد “الحرب رجعت تاني”.

وقال لرويترز عبر تطبيق للتراسل “عشرات الانفجارات من قصف طيران ومدفعية دبابات هزت الأرض والعمارات.. حسينا زي أيام الحرب الأولى”.

وذكرت الأجنحة المسلحة لكل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أصغر إن مقاتليها يخوضون معارك بالأسلحة النارية مع قوات إسرائيلية في جباليا، أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية الأقدم في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عمليات قواته في جباليا تهدف إلى محاربة مسلحي حماس وتفكيك بنية تحتية عسكرية ومنع حماس من إعادة تنظيم صفوفها.

وذكر في بيان “قبل بدء العملية، هاجمت القوات الجوية عشرات الأهداف العسكرية لدعم القوات المناورة، بما في ذلك مستودعات أسلحة وبنايات تحت الأرض وخلايا إرهابية وهياكل عسكرية أخرى”.

وأضاف “ستستمر العملية حسبما يتطلب الأمر، بما يشمل ضربات منهجية وتدمير جذري للهياكل الإرهابية في المنطقة”.

وأصدر الجيش أوامر للسكان بالتوجه نحو منطقة محددة للأغراض الإنسانية في المواصي في جنوب قطاع غزة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون بالأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان آمن في القطاع بما في ذلك المناطق الإنسانية التي ضربتها الصواريخ الإسرائيلية عدة مرات.

ومن بين القتلى في شمال غزة يوم الأحد الصحفي المحلي حسن حمد. ويرتفع بذلك عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى 175، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.