مقتل عشرة أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة (الدفاع المدني)

afp_tickers

المشاركة

3دقائق

أفاد الدفاع المدني في غزة ومستشفى عن مقتل 10 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال ووالداهم، في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع الفلسطيني.

وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المُعلن في تشرين الأول/أكتوبر بعد عامين على اندلاع الحرب اثر هجوم غير مسبوق نفّذته الحركة ضد الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتواصل إسرائيل عمليات القصف الجوي والمدفعي بشكل شبه منتظم في القطاع الذي تحتلّ أكثر من 60% من مساحته، ما يسفر عن قتلى وجرحى ومزيد من الدمار، في ظل أزمة إنسانية حادة.

وقُتلت عائلة مكوّنة من خمسة أفراد – ثلاثة أطفال ووالداهم – عندما استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في شمال غرب مدينة غزة، وفقا للدفاع المدني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، إنّ “الفرد الوحيد الناجي من العائلة هو طفل لم يكن داخل المنزل لدى وقوع الهجوم”.

وأكد مستشفى الشفاء استقبال الجثث الخمس.

من جانبها، أفادت المتحدثة باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنّ الغارة استهدفت حركة حماس.

وأضافت أنّ الجيش لا يزال يقيّم النتائج.

وقال موسى العماوي وهو من سكان غزة، إن الغارة وقعت من دون سابق إنذار.

وأضاف لفرانس برس “فجأة أصاب صاروخ المبنى. لم يكن أحد يعلم، لا أحد، لا تحذير، لا شيء”.

وتابع “لقد ضربوا من دون أن يكترثوا إلى وجود مدنيين وأطفال ونساء وفتيات”.

كذلك، قال محمد كالي الذي يقيم في المبنى نفسه، إنّه رأى عدّة أشخاص على الأرض.

وأضاف “كانت هناك جثث متناثرة على الأرض، نساء وأطفال قُتلوا، وكبار السن أيضا”.

وأظهرت لقطات وكالة فرانس برس من المكان، أجزاء كبيرة من واجهة المبنى وقد دُمّرت، بينما كانت فرق الإنقاذ تساعد الجرحى.

وكان هناك أشخاص يبحثون بين الأنقاض عن أي ممتلكات يمكن إنقاذها.

كذلك، قتل ثلاثة أشخاص عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مجموعة من المدنيين في حي الزيتون في مدينة غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني.

وأكد مستشفى الشفاء استقبال الجثث الثلاث.

وأفاد مسؤولون صحيون عن مقتل شخصين آخرين في مكان آخر جراء غارة إسرائيلية.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق على تلك الهجمات.

وقبل الغارات الأخيرة، قُتل منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار ما لا يقل عن 1144 فلسطينيا في غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبر الأمم المتحدة أن معلوماتها موثوقة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة جنود ومتعاقد مدني واحد خلال المدة نفسها.

ستر-جد/ناش/ح س